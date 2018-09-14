Данський півзахисник Дуелунд прибув в розташування «Динамо»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Мікель Дуелунд

14-го вересня гравець проведе перше тренування з київським клубом

Новачок «Динамо» Міккель Дуелунд вже прибув в розташування київського клубу після матчів відбіркового циклу Євро-2019 в складі молодіжної збірної Данії.

14-го вересня датчанин проведе своє перше тренування з командою.

Дуелунд зможе взяти участь у майбутньому матчі 8-го туру Прем'єр-ліги проти «Зорі».

Як відомо, у межах відбору на Євро-2019 (U-21) молодіжна збірна Данії на виїзді зустрічалася із однолітками з Литви.

У поєдинку з Литвою у стартовому складі збірної Данії вийшов «динамівець» Міккель Дуелунд.

Атакувальний півзахисник, який є основним гравцем своєї збірної, провів на полі увесь матч та асистував Абілдгаарду, коли той забивав перший м’яч.

Ще Дуелунд виконував стандартні положення та запам’ятався активними діями протягом усієї гри.





Джерело: Dynamo.kiev.ua