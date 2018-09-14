  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Данський півзахисник Дуелунд прибув в розташування «Динамо»

    • Розсилка
    Мікель Дуелунд - Данський півзахисник Дуелунд прибув в розташування «Динамо»
    Мікель Дуелунд

    14-го вересня гравець проведе перше тренування з київським клубом

    Новачок «Динамо» Міккель Дуелунд вже прибув в розташування київського клубу після матчів відбіркового циклу Євро-2019 в складі молодіжної збірної Данії.

    14-го вересня датчанин проведе своє перше тренування з командою.

    Дуелунд зможе взяти участь у майбутньому матчі 8-го туру Прем'єр-ліги проти «Зорі».

    Як відомо, у межах відбору на Євро-2019 (U-21) молодіжна збірна Данії на виїзді зустрічалася із однолітками з Литви.

    У поєдинку з Литвою у стартовому складі збірної Данії вийшов «динамівець» Міккель Дуелунд.

    Атакувальний півзахисник, який є основним гравцем своєї збірної, провів на полі увесь матч та асистував Абілдгаарду, коли той забивав перший м’яч.

    Ще Дуелунд виконував стандартні положення та запам’ятався активними діями протягом усієї гри.


    Джерело: Dynamo.kiev.ua

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ