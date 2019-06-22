Дарина Білодід перемогла незручну француженку і вийшла у півфінал Європейських ігор



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До фіналу Дарині Білодід залишився лише крок judoinside

Українка реваншувалася за березневу поразку в Тбілісі

18-річна українська дзюдоїстка Дарина Білодід, яка представляє найлегшу вагу до 48 кг, вийшла у півфінал ІІ Європейських іграх у Мінську.

Після стартової перемоги над дворазовою чемпіонкою Європи Евою Черновіцкі з Угорщини Дарина впоралася із однією з найнезручніших своїх суперниць. В 1/4 фіналу українка здолала 27-річну француженку Мелані Клеман, якій цьогоріч, 29 березня сенсаційно програла у фіналі Ґран-прі в Тбілісі. Мелані перервала фантастичну переможну серію Дарини, яка розтягнулася аж на 38 поєдинків.

Реванш відбувся, хоча легкою цю перемогу не назвеш. Основних чотири хвилини сутички завершилися безрезультатно. Клеман була менш активною і це відобразилося для неї у двох «шидо», тоді як Білодід отримала одне попередження. А вже на самому початку Golden Score (додаткового часу) Дарина змогла перевести Мелані в партер і здобути чисту перемогу утриманням!

У півфіналі Білодід зустрінеться з бронзовою призеркою чемпіонату Європи-2018, 24-річною сербкою Міліцею Ніколіч. Досі ці суперниці зустрічалися між собою раз. У чвертьфіналі чемпіонату Європи-2017 у Варшаві перемогла Дарина.