Українець Зантарая яскраво переміг словенця і білоруса й вийшов в 1/2 Європейських ігор



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Георгій Зантарая бореться в Мінську надзвичайно яскраво judoinside

Досвідчений український дзюдоїст виграв у Мінську вже три сутички

Чемпіон світу-2009, дворазовий чемпіон Європи Георгій Зантарая з України вийшов у півфінал ІІ Європейських ігор, які стартували вчора, 21 червня, у білоруській столиці Мінську.

Свій турнірний шлях у ваговій категорії до 66 кг на білоруських татамі 31-річний киянин розпочав, перемігши на 56-й секунді на «іппон» мальтійця Джеремі Сайвелла. Достроково Георгій виграв і сутичку 1/8 фіналу, проти досвідченого словенця Андража Жереба, в біографії якого є переможні етапи Кубка світу і Ґран-прі. Сутичка була обопільно агресивною, поки в середині третьої хвилини Зантарая не піймав опонента на больовий прийом. Жереб здався миттєво.

У чвертьфіналі Георгій зустрівся з бронзовим призером двох чемпіонатів Європи, 30-річним білорусом Дмитром Шершнем. Ці суперники досі зустрічалися між собою один раз. У фіналі турніру в Рабаті у 2015-му переміг Зантарая. Здолав Георгій цього опонента й зараз. Переможним виявився контрприйом, який судді оцінили оцінкою «ваза-арі». У Шершня попереду було півсутички, він двічі ставив нашого борця у важке становище в партері, але відігратися так і не зумів. Красива вольова перемога!

У півфіналі Зантарая зійдеться з 20-річним грузинським дзюдоїстом, бронзовим призером чемпінатів світу і Європи серед юніорів Баґраті Нініашвілі.

Виступав у вазі до 66 кг й інший українець, 22-річний Богдан Ядов, котрий попри юний вік уже має три призових місця на кубкових етапах. Виступ у Мінську Богдан теж розпочав вдало, здолавши за рахунок «ваза-арі» бронзового призера чемпіонатів світу і Європи Ніхата Шахалізаду з Азербайджану. Втім, в 1/8 фіналу Богдан на Golden Score пропустив результативний прийом від досвідченого. 33-річного чеха Павела Петрікова.

Ще один молодий український борець Артем Лесюк, який представляє найлегшу категорію до 60 кг, у першій сутичці чисто програв французу Валіду Х’яру.