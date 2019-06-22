Дарина Білодід всього за хвилину перемогла олімпійську призерку на старті Європейських ігор!



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Дарина Білодід разом зі своїм батьком-тренером Геннадієм Білодідом зробили перший крок до титулу Фото із соцмереж

Українська дзюдоїстка зробила перший крок до чергового титулу

18-річна українська дзюдоїстка Дарина Білодід, яка представляє найлегшу вагу до 48 кг, ефектно стартувала на ІІ Європейських іграх у Мінську.

Всього за хвилину і 12 секунд вона здобула чисту перемогу на «іппон» над однією з головних своїх суперниць — дворазовою чемпіонкою Європи, бронзовою призеркою Олімпіади-2016 і чемпіонату світу-2011 Евою Черновіцкі з Угорщини.

У чвертьфіналі Дарина зустрінеться зі ще однією досвідченою борчинею, 27-річною француженкою Мелані Клеман, переможницею командного чемпіонату Європи-2017. Досі ці суперниці зустрічалися тричі. Торік у Дюссельдорфі і Заґребі перемогла Білодід, а цьогоріч, 29 березня у фіналі Ґран-прі в Тбілісі сенсаційно виграла Клеман. Француженка перервала фантастичну переможну серію Дарини, яка розтягнулася аж на 38 поєдинків.

Нагадаємо, що в своїх 18 Білодід вже є чемпіонкою світу і Європи серед дорослих.

А ось досвідчена Марина Черняк, котра раніше була призеркою континентальної першості, виступила на Європейських іграх невдало. У стартовій сутичці тієї ж категорії до 48 кг Марина уже на 25-й секунді сутички пропустила фатальний кидок у виконанні Лаури Мартінес Абаленди з Іспанії.