Даяна Ястремська несподівано програла на старті турніру в Індіан-Веллсі



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На старті Індіан-Веллса Даяну Ястремську очікувало фіаско Фото з соцмереж

Українка поступилася в запеклому протистоянні, яке розтягнулося на 2,5 години

37-ма ракетка світу Даяна Ястремська з України несподівано поступилася на старті турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

В 1/32 фіналу одеситка програла 53-й тенісистці світу Дарії Гавриловій з Австралії - 2:6, 7:5, 2:6.

Матч тривав дві з половиною години. Ястремська грала рвано: спершу повела 2:0, потім програла шість геймів поспіль, а з ними й сет. У другій партії українка вела 4:2, потім поступалася 4:5 і суперниця подавала на матч. Але не подарувавши Гавриловій навіть шансу на матч-бол, Даяна взяла три поспіль гейми і вирівняла становище в грі. А далі - все по новій. Чотири поспіль програних гейми у вирішальному сеті виявилися занадто великою форою. Ястремська почала відігруватися, скоротила відставання до 2:4, але було вже пізно.

У другому колі Гаврилова зустрінеться з румункою Міхаелою Бузарнеску.

Таким чином, в одиночному розряді турніру в Індіан-Веллсі в 1/16 фіналу залишається три українки - Еліна Світоліна і Леся Цуренко, які потрапили в цю стадію без боротьби і Катерина Козлова, яка сьогодні вночі перемогла словачку Катерину Синякову.