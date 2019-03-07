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    Даяна Ястремська несподівано програла на старті турніру в Індіан-Веллсі

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    На старті Індіан-Веллса Даяну Ястремську очікувало фіаско - Даяна Ястремська несподівано програла на старті турніру в Індіан-Веллсі
    На старті Індіан-Веллса Даяну Ястремську очікувало фіаско
    Фото з соцмереж

    Українка поступилася в запеклому протистоянні, яке розтягнулося на 2,5 години

    37-ма ракетка світу Даяна Ястремська з України несподівано поступилася на старті турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

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    В 1/32 фіналу одеситка програла 53-й тенісистці світу Дарії Гавриловій з Австралії - 2:6, 7:5, 2:6.

    Матч тривав дві з половиною години. Ястремська грала рвано: спершу повела 2:0, потім програла шість геймів поспіль, а з ними й сет. У другій партії українка вела 4:2, потім поступалася 4:5 і суперниця подавала на матч. Але не подарувавши Гавриловій навіть шансу на матч-бол, Даяна взяла три поспіль гейми і вирівняла становище в грі. А далі - все по новій. Чотири поспіль програних гейми у вирішальному сеті виявилися занадто великою форою. Ястремська почала відігруватися, скоротила відставання до 2:4, але було вже пізно.

    У другому колі Гаврилова зустрінеться з румункою Міхаелою Бузарнеску.

    Таким чином, в одиночному розряді турніру в Індіан-Веллсі в 1/16 фіналу залишається три українки - Еліна Світоліна і Леся Цуренко, які потрапили в цю стадію без боротьби і Катерина Козлова, яка сьогодні вночі перемогла словачку Катерину Синякову.

     Читайте також: Світоліна, Цуренко і Ястремська зіграють в основній сітці на турнірі в США
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