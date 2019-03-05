Світоліна, Цуренко і Ястремська зіграють в основній сітці на турнірі в США



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Еліна Світоліна

Відбулося жеребкування першого в сезоні турніру категорії Premier Mandatory

Три українські тенісистки почнуть боротьбу в основній сітці на турнірі в Індіан-Уеллсі.

Зокрема, Еліна Світоліна (№6) отримала шостий номер посіву і пропустить матч першого раунду. У другому колі суперницею українки стане переможниця матчу між Ван Яфань і Софією Кенін, які минулого тижня зустрічалися у фіналі турніру в Акапулько.

Перша ракетка України сьомий рік поспіль виступить в Індіан-Уеллсі: в минулому сезоні вона дійшла до третього кола, а кращий результат показала в 2015 та 2017 роках, коли грала в четвертому раунді

Леся Цуренко (№28) виступить на турнірі під 24-м номером посіву і також почне участь з другого кола. Суперниця нашої тенісистки визначиться в матчі володарки wild card Джесіки Пегули і однієї з переможниць кваліфікації.

Українка в восьмий раз зіграє на BNP Paribas Open: у 2017 та 2018 роках Цуренко програвала на старті турніру, а в 2015 році зуміла дійти до чвертьфіналу, не догравши матч проти майбутньої фіналістки Єлени Янкович.

Даяна Ястремська (№37) в першому матчі проведе дебютну зустріч з австралійкою Дарією Гавриловою (№53). Відзначимо, що 18-річна одеситка вперше зіграє на змаганнях в Каліфорнії.

Нагадаємо, що раніше у фінал кваліфікації вийшла Катерина Козлова.

Джерело: btu.org.ua