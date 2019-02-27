«Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі». Світоліна зробила патріотичне фото
-
Розсилка
Фото з Інстраграм
Гарні слова від шостої ракетки світу
Шоста ракетка світу Еліна Світоліна потішила своїх підписників в Інстаграмі яскравим патріотичним фото.
На ньому спортсменка одягнута в довгу елегантну сукню з квітковим принтом та тримає в руках стакан із українським орнаментом та тризубом.
«Трішки українського настрою для вас усіх. Я, можливо, не проводжу достатньо часу в Україні, але ви ніколи не заберете її з моєї душі», - написала під фото Еліна.
Фанати спортсменки миттєво відреагували в коментарях компліментами щодо її зовнішнього вигляду та патріотичних настроїв.