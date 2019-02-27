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    «Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі». Світоліна зробила патріотичне фото

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    «Ви ніколи не зможете забрати Україну з моєї душі». Світоліна зробила патріотичне фото
    Фото з Інстраграм

    Гарні слова від шостої ракетки світу

    Шоста ракетка світу Еліна Світоліна потішила своїх підписників в Інстаграмі яскравим патріотичним фото.

    На ньому спортсменка одягнута в довгу елегантну сукню з квітковим принтом та тримає в руках стакан із українським орнаментом та тризубом.

    «Трішки українського настрою для вас усіх. Я, можливо, не проводжу достатньо часу в Україні, але ви ніколи не заберете її з моєї душі», - написала під фото Еліна.

    Фанати спортсменки миттєво відреагували в коментарях компліментами щодо її зовнішнього вигляду та патріотичних настроїв.

     Читайте також: Світоліна з Монфісом посміялися і розповіли про свої стосунки в болгарському телешоу
    теніс Еліна Світоліна
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