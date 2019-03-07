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    Українка Козлова в Індіан-Веллсі пройшла суперницю, яка вище в рейтингу на 72 позиції

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    З урахуванням кваліфікації, Катерина Козлова виграла вже третій матч і не програла жодного сету - Українка Козлова в Індіан-Веллсі пройшла суперницю, яка вище в рейтингу на 72 позиції
    З урахуванням кваліфікації, Катерина Козлова виграла вже третій матч і не програла жодного сету
    Великий теніс України

    Далі за графіком - білоруска Соснович

    114-та ракетка світу Катерина Козлова з України впевнено пробилася до другого кола турніру з серії Premier Mandatory в американському Індіан-Веллсі (покриття - хард, призовий фонд - $9 035 428).

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    В 1/32 фіналу Катерина подолала 42-гу на даний момент тенісистку світу Катерину Синякову зі Словаччини - 7:5, 6:2.

    Матч тривав годину і 31-ну хвилину. Долю першого сету вирішив єдиний брейк, зроблений нашою тенісисткою в 11-му геймі. У другій партії Козлова сходу повела 4:1 і лише тоді програла єдину свою в цьому матчі подачу. Загалом наша тенісистка зробила чотири брейки.

    Після цієї перемоги Козлова ґарантовано підніметься в рейтингу на шість позицій.

    В 1/16 фіналу Катерина зіграє з білорускою Олександрою Соснович (WTA №34), яка перше коло подолала без боротьби. То буде четверта очна зустріч суперниць. За підсумками попередніх трьох попереду Козлова. Вона перемогла у півфіналі Батумі-2013 і Москви-2014, тоді як Соснович виграла лише у першому колі Таллінну-2013.   

     Читайте також: Українка Катерина Козлова вийшла в основну сітку турніру в Індіан-Веллсі



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