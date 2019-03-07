  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Сестри Кіченок відзначили повернення свого дуету впевненою перемогою над американками

    • Розсилка
    Людмила і Надія Кіченок добре відчувають одна одну - Сестри Кіченок відзначили повернення свого дуету впевненою перемогою над американками
    Людмила і Надія Кіченок добре відчувають одна одну
    Фото з соцмереж

    Людмила і Надія не виступали разом з того моменту, як виграли WTA Elite Trophy в Чжухаї

    Сестри Людмила і Надія Кіченок з України успішно стартували в парному розряді турніру Індіан-Веллсі (США).

    Читайте також

    В 1/16 фіналу українки впоралися з американками Дезайр Кравчик и Сабріною Сантамарією - 6:4, 6:1. Матч розтягнувся на годину і вісім хвилин.

    Зауважимо, що спільно в парі сестри не грали з листопада минулого року, з того моменту, як вони перемогли на Підсумковому турнірі WTA Elite Trophy в Чжухаї (Китай).

    Також вирішила себе спробувати у парному розряді в Індіан-Веллсі найкраща тенісистка України Еліна Світоліна. Їхній дует з білорускою Вікторією Азаренко отримав від організаторів змагань wild card. У першому колі Еліна і Вікторія зустрінуться з полькою Алісією Росольскою і Ян Чжаосюань з Китаю.

     Читайте також: Australian Open. Надія Кіченок перемагає в парному протистоянні з Ястремською
    Читайте також
    теніс Людмила Кіченок Надія Кіченок Дезайр Кравчик Сабріна Сантамарія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ