Сестри Кіченок відзначили повернення свого дуету впевненою перемогою над американками



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Людмила і Надія Кіченок добре відчувають одна одну Фото з соцмереж

Людмила і Надія не виступали разом з того моменту, як виграли WTA Elite Trophy в Чжухаї

Сестри Людмила і Надія Кіченок з України успішно стартували в парному розряді турніру Індіан-Веллсі (США).

В 1/16 фіналу українки впоралися з американками Дезайр Кравчик и Сабріною Сантамарією - 6:4, 6:1. Матч розтягнувся на годину і вісім хвилин.

Зауважимо, що спільно в парі сестри не грали з листопада минулого року, з того моменту, як вони перемогли на Підсумковому турнірі WTA Elite Trophy в Чжухаї (Китай).

Також вирішила себе спробувати у парному розряді в Індіан-Веллсі найкраща тенісистка України Еліна Світоліна. Їхній дует з білорускою Вікторією Азаренко отримав від організаторів змагань wild card. У першому колі Еліна і Вікторія зустрінуться з полькою Алісією Росольскою і Ян Чжаосюань з Китаю.