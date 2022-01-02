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    Де дивитися етап Кубку світу з біатлону в Обергофі

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    Біатлонний сезон відновиться в Обергофі - Де дивитися етап Кубку світу з біатлону в Обергофі
    Біатлонний сезон відновиться в Обергофі
    фото з відкритих джерел

    Спортсмени проводять останні старти перед Олімпіадою в Пекіні

    До зимової Олімпіади в Пекіні залишається трохи більше місяця. Біатлоністи перепочили на різдвяні свята, і вийдуть на лижню вже шостого січня, коли в Обергофі розпочнеться п'ятий етап Кубку світу.

    До програми змагань увійшли три дисципліни: спринти, одиночна та класична змішані естафети, а також гонки переслідування.

    Розклад п'ятого етапу Кубка світу:

    06.01.2022 – 15:15 – Спринт, чоловіки

    07.01.2022 – 15:15 – Спринт, жінки

    08.01.2022 – 13:15 – Змішана естафета

    08.01.2022 – 15:45 – Одиночна змішана естафета

    09.01.2022 – 13:30 – Гонка переслідування, чоловіки

    09.01.2022 – 15:45 – Гонка переслідування, жінки

    Гонки транслюватиме «UA:Перший».

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    Теги: біатлон Кубок світу
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    Де дивитися етап Кубку світу з біатлону в Обергофі