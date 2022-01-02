Де дивитися етап Кубку світу з біатлону в Обергофі
Спортсмени проводять останні старти перед Олімпіадою в Пекіні
До зимової Олімпіади в Пекіні залишається трохи більше місяця. Біатлоністи перепочили на різдвяні свята, і вийдуть на лижню вже шостого січня, коли в Обергофі розпочнеться п'ятий етап Кубку світу.
До програми змагань увійшли три дисципліни: спринти, одиночна та класична змішані естафети, а також гонки переслідування.
Розклад п'ятого етапу Кубка світу:
06.01.2022 – 15:15 – Спринт, чоловіки
07.01.2022 – 15:15 – Спринт, жінки
08.01.2022 – 13:15 – Змішана естафета
08.01.2022 – 15:45 – Одиночна змішана естафета
09.01.2022 – 13:30 – Гонка переслідування, чоловіки
09.01.2022 – 15:45 – Гонка переслідування, жінки
Гонки транслюватиме «UA:Перший».
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