Де дивитися етап Кубку світу з біатлону в Обергофі

Спортсмени проводять останні старти перед Олімпіадою в Пекіні

До зимової Олімпіади в Пекіні залишається трохи більше місяця. Біатлоністи перепочили на різдвяні свята, і вийдуть на лижню вже шостого січня, коли в Обергофі розпочнеться п'ятий етап Кубку світу.

До програми змагань увійшли три дисципліни: спринти, одиночна та класична змішані естафети, а також гонки переслідування.

Розклад п'ятого етапу Кубка світу:

06.01.2022 – 15:15 – Спринт, чоловіки

07.01.2022 – 15:15 – Спринт, жінки

08.01.2022 – 13:15 – Змішана естафета

08.01.2022 – 15:45 – Одиночна змішана естафета

09.01.2022 – 13:30 – Гонка переслідування, чоловіки

09.01.2022 – 15:45 – Гонка переслідування, жінки

Гонки транслюватиме «UA:Перший».