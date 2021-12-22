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    Стало відомо, що робитимуть хокеїсти НХЛ через заборону грати на Олімпіаді

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    Найкращі хокеїсти пропустять Ігри в Пекіні - Стало відомо, що робитимуть хокеїсти НХЛ через заборону грати на Олімпіаді
    Найкращі хокеїсти пропустять Ігри в Пекіні
    фото з відкритих джерел

    У період проведення Ігор у Пекіні в північноамериканській лізі проводитимуть відкладені матчі

    Національна хокейна ліга офіційно відмовилася від участі в Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні. Про це повідомляється на офіційному сайті НХЛ.

    Комісар північноамериканської ліги Гері Беттмен прокоментував прийняте рішення.

    «Нашим головним завданням було і залишається відповідальне та безпечне проведення всіх матчів регулярного чемпіонату НХЛ та розіграшу Кубка Стенлі у встановлені терміни. Тому, коли знову будуть введені суворі протоколи охорони здоров'я, ми почнемо використовувати доступні дати в період з 6 по 20 лютого, які спочатку були призначені для нашої участі в Олімпійських іграх, для зміни графіку матчів, які вже були або ще можуть бути відкладені», – наводить пресслужба НХЛ слова Беттмена.

    Зимові Олімпійські ігри 2022 року відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого.

    Збірна України в хокеї представлена не буде, зате побореться за нагороди в біатлоні і лижній акробатиці.

    Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак назвав гонку, в якій наша команда розраховує на нагороду Ігор.

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    Теги: Олімпіада біатлон хокей Володимир Бринзак НХЛ
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    Стало відомо, що робитимуть хокеїсти НХЛ через заборону грати на Олімпіаді