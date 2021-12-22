Стало відомо, що робитимуть хокеїсти НХЛ через заборону грати на Олімпіаді

У період проведення Ігор у Пекіні в північноамериканській лізі проводитимуть відкладені матчі

Національна хокейна ліга офіційно відмовилася від участі в Олімпійських іграх 2022 року у Пекіні. Про це повідомляється на офіційному сайті НХЛ.

Комісар північноамериканської ліги Гері Беттмен прокоментував прийняте рішення.

«Нашим головним завданням було і залишається відповідальне та безпечне проведення всіх матчів регулярного чемпіонату НХЛ та розіграшу Кубка Стенлі у встановлені терміни. Тому, коли знову будуть введені суворі протоколи охорони здоров'я, ми почнемо використовувати доступні дати в період з 6 по 20 лютого, які спочатку були призначені для нашої участі в Олімпійських іграх, для зміни графіку матчів, які вже були або ще можуть бути відкладені», – наводить пресслужба НХЛ слова Беттмена.

Зимові Олімпійські ігри 2022 року відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого.

Збірна України в хокеї представлена не буде, зате побореться за нагороди в біатлоні і лижній акробатиці.

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак назвав гонку, в якій наша команда розраховує на нагороду Ігор.