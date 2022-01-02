  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Став відомий космічний розмір зарплати Миколенка в «Евертоні»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Миколенко, не виключено, дебютує в &laquo;Евертоні&raquo; вже 8 січня - Став відомий космічний розмір зарплати Миколенка в «Евертоні»
    Миколенко, не виключено, дебютує в «Евертоні» вже 8 січня
    фото: ФК Евертон

    Захисник збірної України стане в Англії мільярдером

    Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко, якого представив англійський «Евертон», зароблятиме в клубі величезні гроші. За умовами контракту, який футболіст і команда з Ліверпуля на 4,5 роки, колишній динамівець Києва отримуватиме 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

    За час дії угоди Віталій має заробити 32 млн фунтів, що в перерахунку на гривні складе майже 1,2 млрд грн. Про це повідомив англійський журналіст Майк Перрі.

    Переглянути цей допис в Instagram

    Допис, поширений Vitalii Mykolenko (@mikola_16)

    Миколенко, не виключено, дебютує в «Евертоні» вже 8 січня. В цей день «іриски» проведуть кубкову гру проти «Халла» з Чемпіоншип.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Віталій Миколенко ФК «Евертон»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Став відомий космічний розмір зарплати Миколенка в «Евертоні»