Став відомий космічний розмір зарплати Миколенка в «Евертоні»

Миколенко, не виключено, дебютує в «Евертоні» вже 8 січня

Захисник збірної України стане в Англії мільярдером

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко, якого представив англійський «Евертон», зароблятиме в клубі величезні гроші. За умовами контракту, який футболіст і команда з Ліверпуля на 4,5 роки, колишній динамівець Києва отримуватиме 120 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень.

За час дії угоди Віталій має заробити 32 млн фунтів, що в перерахунку на гривні складе майже 1,2 млрд грн. Про це повідомив англійський журналіст Майк Перрі.

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Миколенко, не виключено, дебютує в «Евертоні» вже 8 січня. В цей день «іриски» проведуть кубкову гру проти «Халла» з Чемпіоншип.