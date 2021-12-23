  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    На Олімпіаді в Пекіні змінили розклад стартів біатлоністів. Тренер українців обурений

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Юрай Санітра з лідером чоловічою збірної Дмитром Підручним - На Олімпіаді в Пекіні змінили розклад стартів біатлоністів. Тренер українців обурений
    Юрай Санітра з лідером чоловічою збірної Дмитром Підручним
    фото з відкритих джерел

    Початок змагань зсунули на п’ять діб, а траси ніхто не знає

    На Олімпіаді в Пекіні, яка візьме старт вже на початку лютого наступного року, змінили розклад гонок біатлоністів. Як це може вплинути на результати, розповів «Суспільному» старший тренер збірної Юрай Санітра.

    «Скажу зі свого досвіду: кожні Олімпійські ігри різні – і за підготовкою, і за організацією, і за місцем проведення. У Пекіні буде специфічна Олімпіада, адже ми практично нічого не знаємо про трасу, про умови, про стрільбище. Не знаємо, якою буде загальна ситуація з організацією в олімпійському селищі. Тож не знаю, чого очікувати від цих Олімпійських ігор. Хочу якнайкраще підготувати команду, щоб було якомога менше негативних впливів на те, аби добре виступити», – розповів Санітра. – Було б добре, якби хтось міг поїхати і побачити трасу, стрільбище, селище, але в цій ситуації уже нереально. І ще скажу: був шокований, коли тиждень тому відкрив програму Олімпіади і побачив, що нам її радикально змінили. Перший старт мав бути 10 лютого, а тепер 5 лютого бігтимемо естафету. Тепер треба зробити корекції у підготовці: міняється загальна стратегія акліматизації до першого старту, вирішуємо багато моментів».

    У січні на нашу команду чекають три етапи Кубку світу, а також тренувальний збір.

    Раніше стала відома біатлонна гонка, в якій українська збірна побореться за медалі Олімпіади.

    Читайте також:

    Теги: Олімпіада біатлон Юрай Санітра
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    На Олімпіаді в Пекіні змінили розклад стартів біатлоністів. Тренер українців обурений