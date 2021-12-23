На Олімпіаді в Пекіні змінили розклад стартів біатлоністів. Тренер українців обурений

Початок змагань зсунули на п’ять діб, а траси ніхто не знає

На Олімпіаді в Пекіні, яка візьме старт вже на початку лютого наступного року, змінили розклад гонок біатлоністів. Як це може вплинути на результати, розповів «Суспільному» старший тренер збірної Юрай Санітра.

«Скажу зі свого досвіду: кожні Олімпійські ігри різні – і за підготовкою, і за організацією, і за місцем проведення. У Пекіні буде специфічна Олімпіада, адже ми практично нічого не знаємо про трасу, про умови, про стрільбище. Не знаємо, якою буде загальна ситуація з організацією в олімпійському селищі. Тож не знаю, чого очікувати від цих Олімпійських ігор. Хочу якнайкраще підготувати команду, щоб було якомога менше негативних впливів на те, аби добре виступити», – розповів Санітра. – Було б добре, якби хтось міг поїхати і побачити трасу, стрільбище, селище, але в цій ситуації уже нереально. І ще скажу: був шокований, коли тиждень тому відкрив програму Олімпіади і побачив, що нам її радикально змінили. Перший старт мав бути 10 лютого, а тепер 5 лютого бігтимемо естафету. Тепер треба зробити корекції у підготовці: міняється загальна стратегія акліматизації до першого старту, вирішуємо багато моментів».

У січні на нашу команду чекають три етапи Кубку світу, а також тренувальний збір.

Раніше стала відома біатлонна гонка, в якій українська збірна побореться за медалі Олімпіади.