Визначився суперник Усика за титул IBF

Обов’язковим претендентом став Луїс Ортіс

У Голівуді на арені «Семінол Хард Рок» відбувся боксерський турнір, у головній події якого зійшлися 42-річний кубинський важкоатлет Луїс Ортіс (32-2, 27 KO), який двічі претендував на титул чемпіона світу за версією WBC, та 35-річний колишній чемпіон світу за версією IBF у важкій вазі представник США Чарльз Мартін (28-2-1, 25 KO).

Поєдинок було завершено вже у шостому раунді – Ортіс здобув перемогу нокаутом. Таким чином він став обов'язковим претендентом на титул IBF, яким володіє 34-річний український боксер Олександр Усик.

Обидва спортсмени не проводили боїв з 2020 року. Мартін востаннє виходив на ринг майже два роки тому та нокаутував Джеральда Вашингтона. Ортіс у листопаді 2020 року за два раунди переміг американця Александера Флореса.

В іншому поєдинку вечора дев’яту перемогу на профі-рингу здобув українець Віктор Вихрист.