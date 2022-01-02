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    Визначився суперник Усика за титул IBF

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    Луїс Ортіс став обов'язковим претендентом на титул Олександра Усика - Визначився суперник Усика за титул IBF
    Луїс Ортіс став обов'язковим претендентом на титул Олександра Усика
    фото з відкритих джерел

    Обов’язковим претендентом став Луїс Ортіс

    У Голівуді на арені «Семінол Хард Рок» відбувся боксерський турнір, у головній події якого зійшлися 42-річний кубинський важкоатлет Луїс Ортіс (32-2, 27 KO), який двічі претендував на титул чемпіона світу за версією WBC, та 35-річний колишній чемпіон світу за версією IBF у важкій вазі представник США Чарльз Мартін (28-2-1, 25 KO).

    Поєдинок було завершено вже у шостому раунді – Ортіс здобув перемогу нокаутом. Таким чином він став обов'язковим претендентом на титул IBF, яким володіє 34-річний український боксер Олександр Усик.

    Обидва спортсмени не проводили боїв з 2020 року. Мартін востаннє виходив на ринг майже два роки тому та нокаутував Джеральда Вашингтона. Ортіс у листопаді 2020 року за два раунди переміг американця Александера Флореса.

    В іншому поєдинку вечора дев’яту перемогу на профі-рингу здобув українець Віктор Вихрист.

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    Теги: бокс Олександр Усик Луїс Ортіс
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    Визначився суперник Усика за титул IBF