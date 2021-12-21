Через впійману на вживанні допінгу росіянку в біатлоні стало дві переможниці Кубку світу

Володаркою «Великого кришталевого глобусу» разом з Кайсою Мякяряйнен стала Тура Бергер

Безпрецедентне рішення прийняв виконавчий комітет Міжнародного союзу біатлоністів. Він ухвалив рішення розділити перемогу в загальному заліку Кубку світу сезону-2013/2014 між двома біатлоністками – норвежкою Турою Бергер та фінкою Кайсою Мякяряйнен.

Як нагадує пресслужба організації, IBU провів перерахунок балів перегонів Кубку світу через те, що росіянка Ольга Зайцева на Олімпіаді в Сочі була впіймана на вживанні допінгу, всі ї результати анулювали, через що довелося перераховувати кількість набраних біатлоністками очок.

Тоді «Великий кришталевий глобус» здобула Кайса Мякяряйнен, а після перерахунку першою стала Бергер. Спочатку в IBU вирішили просто забрати трофей у фінки і віддати норвежки. Проте здоровий глузд взяв гору.

«Оскільки неможливо відтворити обставини, в яких обидві спортсменки могли зустрітися у фінальних змаганнях сезону, щоб визначити чемпіона чесним шляхом, виконавчий комітет IBU одноголосно вирішив присудити два «Великі кришталеві глобуси». Це справедливе рішення базується на принципі, що чисті спортсмени не можуть бути покарані за допінгові порушення інших. Також це свідчить про те, що IBU забезпечуватиме притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні антидопінгових правил», – йдеться у заяві організації.

Раніше стала відома біатлонна гонка, у якій українська збірна побореться за медалі Олімпіади.

Тим часом український біатлоніст попався на вживанні допінгу.

Нагадаємо, 20 грудня Всесвітня антидопінгова агенція оприлюднила результати допінг-проб за 2019 рік. Виявилося, що Україна увійшла до топ-10 країн порушників.