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    «Баварія» через спалах коронавірусу втратила п’ятьох футболістів

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    Кімміх і Гнабрі разом відправилися на карантин - «Баварія» через спалах коронавірусу втратила п’ятьох футболістів
    Кімміх і Гнабрі разом відправилися на карантин
    фото з відкритих джерел

    Наступний суперник «Динамо» в Лізі чемпіонів може завітати в Київ напіврезервним складом

    Мюнхенська «Баварія», яка є наступним суперником київського «Динамо» в Лізі чемпіонів, через пандемію коронавірусу втратила одразу п’ятьох футболістів. Як повідомляє «Більд», позитивний тест на коронавірус здав захисник Ніколас Зюле, коли той прибув на тренувальний збір національної команди Німеччини. Разом із ним на самоізоляцію відправили трьох його одноклубників – Йозуа Кімміха, Сержа Гнабрі та Джамала Мусіалу. Крім них, на карантині перебуває камерунський нападник команди Ерік-Шупо Мотінг.

    Коронавірус було виявлено і в другій команді мюнхенців. Через це їх не залучають до тренувального процесу основного складу. Враховуючи, що більшість футболістів роз’їхалися національними збірними, у розпорядженні тренера «Баварії» Юліана Нагельсманна залишилося лише 4 польові гравці.

    Нагадаємо, матч 4-го туру групового турніру Ліги чемпіонів «Динамо» – «Баварія» відбудеться 23 листопада.

    Раніше стало відомо, що українські біатлоністи через коронавірус пропустять старт сезону.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК Баварія
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    «Баварія» через спалах коронавірусу втратила п’ятьох футболістів