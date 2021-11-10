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    Шевченко дав перше інтерв’ю після призначення в «Дженоа»

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    Андрія Шевченка представили в Генуї як головного тренера - Шевченко дав перше інтерв’ю після призначення в «Дженоа»
    Андрія Шевченка представили в Генуї як головного тренера
    фото: ФК Дженоа

    Український тренер окреслив завдання для себе і для команди

    Андрія Шевченка представили як головного тренера одного з аутсайдерів Серії А «Дженоа». Українському фахівцю належить вийти з командою з кризи, залишитися у вищому дивізіоні.

    «Наша головна мета – грати в Серії А наступного року, і єдиний відомий мені спосіб досягти цього – це працювати. Я зроблю все, віддам себе, щоб досягти цього результату, – сказав Шевченко Tuttomercatoweb. – У мене були контакти з новими власниками. Команда потребує посилення, і нам доведеться добре попрацювати на трансферному ринку.

    Італія – важлива футбольна країна, італійська школа важлива. Для мене робота з такими тренерами, як Анчелотті, Дзаккероні та Чезаре Мальдіні, була великим досвідом. Тренерська робота в Італії означає вхід у світ італійського футболу, щоб мати змогу змагатися із великими тренерами, які зараз працюють в Італії. Це виклик, який стимулює мене».

    Андрій Шевченко знає, чого не вистачає команді на даному етапі: «Дженоа» історично була дуже агресивною, особливо вдома. Я намагатимусь збалансувати команду. Нам потрібно мати ідеальний баланс та розуміти наші потреби. Тепер у нас буде період тренувань, а потім ми вступимо у фазу дуже складних та важливих матчів. Ми маємо бути готові».

    Першу гру на чолі «Дженоа» Шевченко проведе 21 листопада проти «Роми».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко
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    Шевченко дав перше інтерв’ю після призначення в «Дженоа»