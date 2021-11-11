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    Український нападник розкритикував фільм «Вічні» через гомосексуальні сцени

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    Дмитро Хльобас продовжив кар'єру в Казахстані - Український нападник розкритикував фільм «Вічні» через гомосексуальні сцени
    Дмитро Хльобас продовжив кар'єру в Казахстані
    фото з відкритих джерел

    Дмитро Хльобас рекомендує не дивитися фільм, або хоча б забрати від екранів дітей

    Український нападник Дмитро Хлєбас, який виступає за казахстанський клуб «Ордабаси», розкритикував новий фільм Marvel «Вічні» через гомосексуальні сцени.

    «Фільм «Вічні». Не рекомендую йти. Один із богів (вічних) буде геєм, і вони цілуватимуться в кадрі.

    Шок. Гомосятина лізе з усіх щілин. Заберіть дітей від екранів. Якби я знав», – написав у соцмережах 27-річний футболіст.

    sss

    «Вічні» – американський художній фільм, заснований на коміксах. Є 26-м фільмом кінематографічного всесвіту Marvel.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Дмитро Хльобас
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    Український нападник розкритикував фільм «Вічні» через гомосексуальні сцени