Петраков закрив проблемну позицію захисника

Місце травмованого Миколенка займе гравець «Брюгге» Соболь

Травма Віталія Миколенка змусила тренера збірної Олександра Петракова шукати варіанти, ким його замінити. Позицію лівого захисника може закрити Микола Матвієнко, проте наставник вирішив задіяти донеччани в центрі захисту, а на фланзі гратиме гравець «Брюгге» Едуард Соболь.

«Віталик, коли зазнав травми і зробив КТ, одразу мені зателефонував. Це було о 10-й вечора. Ми з ним у дуже добрих стосунках. Він мені зателефонував і сказав гірку звістку.

Я кажу: «Молодець, Віталію, сповістив, ніч у мене буде цікава». Але цієї проблеми немає – гратиме Соболь, він основний гравець «Брюгге», виступає в Лізі чемпіонів. Все нормально з Едіком по здоров'ю. Може туди вийти і Коля Матвієнко у разі потреби, можу туди пустити і Сашка Зінченка».

Сьогодні, 11 листопада, збірна України проведе товариський матч з Болгарією. Початок – о 19:30.