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    Де дивитися матч ЦСКА – «Зоря» в Лізі конференцій

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    Два роки тому &laquo;Зоря&raquo; вже перемагала ЦСКА - Де дивитися матч ЦСКА – «Зоря» в Лізі конференцій

    Два роки тому «Зоря» вже перемагала ЦСКА

    Фото з відкритих джерел

    Український клуб спробує набрати перші очки в груповому турнірі

    Луганська «Зоря» є єдиним представником України в єврокубках, яка змогла забити бодай один м’яч у груповому турнірі. Їй, щоправда, це не допомогло набрати бодай очко. Команда Віктора Скрипника, як і «Динамо» з «Шахтарем», пасе задніх. З тією лише різницею, що грає вона в третьому за складністю континентальному клубному турнірі.

    21 жовтня «Зоря» на виїзді зіграє з софійським ЦСКА. Болгарський клуб минулого тижня переміг «Ботєв» (Пловдив) – 3:2 і посідає другу сходинку в турнірній таблиці національного чемпіонату.

    «Зоря» в гостьовій зустрічі чемпіонату України на столичному «Олімпійському» зазнала однієї з найбільших поразок в своїй історії, поступившись «Шахтарю» – 1:6. Після 11 турів луганці йдуть в УПЛ на 5-му місці.

    Турнірна таблиця

    213

    Два сезони тому «Зоря» і ЦСКА грали між собою у відборі Ліги Європи. Тоді луганці за сумою двох матчів пройшли суперника (1:1, 1:0).

    Гру покаже медіасервіс MEGOGO. Початок матчу – о 22:00.

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    Де дивитися матч ЦСКА – «Зоря» в Лізі конференцій