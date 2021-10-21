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    Усі результати 3-го туру Ліги чемпіонів. Турнірне становище команд

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    Київське &laquo;Динамо&raquo; поступилося &laquo;Барселоні&raquo; - Усі результати 3-го туру Ліги чемпіонів. Турнірне становище команд

    Київське «Динамо» поступилося «Барселоні»

    Фото: УЄФА

    Київське «Динамо» і донецький «Шахтар» не забили жодного гола

    Груповий турнір Ліги чемпіонів прийшов на екватор. Українські клуби «Динамо» і «Шахтар» набрали по одному очку, але зберігають шанси на вихід до плей-оф.

    Без втрат ідуть чотири команди. «Баварія», «Ювентус», «Ліверпуль» і «Аякс» можуть вийти до 1/8 фіналу вже в наступному турі, який відбудеться 2-3 листопада.

    Результати матчів третього туру, які були зіграні у вівторок (19 жовтня).

    Ліга чемпіонів. 3 тур. 20 жовтня (середа)

    Група Е

    «Барселона» (Іспанія) – «Динамо» (Україна) – 1:0 (Піке, 36).

    «Бенфіка» (Португалія) – «Баварія» (Німеччина) – 0:4 (Сане, 70, 85, Евертон, 80, у свої ворота, Левандовський, 82).

    Група F

    «Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Аталанта» (Італія) – 3:2 (Рашфорд, 53, Магуайр, 75, Роналду, 81 – Пашаліч, 15, Демірал, 29).

    «Янг Бойз» (Швейцарія) – «Вільярреал» (Іспанія) – 1:4 (Еліа, 77 – Сантос, 6, Х. Морено, 16, А. Морено, 89, Чуквуезе, 90+2).

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    Група G

    «Зальцбург» (Австрія) – «Вольфсбург» (Німеччина) – 3:1 (Адеємі, 3, Окафор, 65, 77 – Нмеча, 15).

    «Лілль» (Франція) – «Севілья» (Іспанія) – 0:0.

    Група H

    «Челсі» (Англія) – «Мальме» (Швеція) – 4:0 (Крістенсен, 9, Жоржиньо, 21, з пенальті, 57, з пенальті, Хаверц, 48).

    «Зеніт» (Росія) – «Ювентус» (Італія) – 0:1 (Кулусєвскі, 86).

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    Усі результати 3-го туру Ліги чемпіонів. Турнірне становище команд