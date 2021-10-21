Українські плавці на чолі з Романчуком відмовилися від участі в чемпіонаті Європи в Росії

Дворазовий призер Олімпіади може пропустити й чемпіонат світу

Збірна України з плавання відмовилася від участі в чемпіонаті Європи, який на початку листопада пройде в російській Казані. Там могли виступити дворазовий призер Олімпіади в Токіо Михайло Романчук і майстер на коротких дистанціях Владислав Бухов.

Крім того, Романчук може пропустити й чемпіонат світу, який у грудні пройде в ОАЕ.

«Після Олімпійських ігор у Михайла була коротка відпустка. І досить швидко він повернувся до тренувань. Поїхали на збір у гори до Іспанії, і там він перевантажився. Тому раніше запланованого часу повернувся до України й пішов по лікарях. І вони сказали, що йому потрібно зробити паузу, бо результати аналізів були дуже-дуже погані», – передає слова менеджера плавця Юрія Шаповалова «Обозреватель».

Михайло Романчук є чинним чемпіоном Європи на дистанціях 800 і 1500 метрів.