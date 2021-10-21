Російський боксер вбив ведмедя та впав у кому

Люди нападають на ведмедів частіше, ніж тварини на людей

Дика тварина встигла вбити одного з рибалок

Боксер Ілля Медведєв перебуває в комі після зустріччю з ведмедем у Тюменській області. Про це повідомив тренер бійця Дмитро Косенко.

Поки що не відомо, хто на кого напав. На місці працюють слідчі. За однією з версій, ведмідь атакував групу з трьох рибалок, серед яких був і боксер. Спочатку звір вбив 48-річного чоловіка, після чого накинувся на Медведєва. Той зумів вбити тварину. Але під час боротьби спортсмен серйозно постраждав, отримавши рани голови та кінцівок. Третій рибалка, що залишився неушкодженим, на човні зумів доставити спортсмена до медичного пункту.

Раніше чемпіон світу Ф’юрі натякнув на завершення боксерської кар’єри. Не виключено, що британець проведе всього один бій навесні і не чекатиме на Усика для проведення об'єднавчого поєдинку у надважкій вазі.

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