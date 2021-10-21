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    Збірна України поліпшила позиції в рейтингу ФІФА

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    Збірна України піднялася на одну сходинку в рейтингу ФІФА - Збірна України поліпшила позиції в рейтингу ФІФА
    Збірна України піднялася на одну сходинку в рейтингу ФІФА
    Фото з відкритих джерел

    Національна футбольна команда піднялася на одну сходинку в табелі про ранги

    Збірна України перемістилася вгору на 26 сходинку в рейтингу ФІФА. В активі національної команди 1527,12 очка.

    Очолює рейтинг збірна Бельгії. На другому місці закріпилася національна команда Бразилії. Франція піднялася на третю сходинку. Також до п'ятірки увійшли фіналісти чемпіонату Європи Італія і Англія.

    В жовтневих матчах відбору на чемпіонат світу-2022 збірна України здобула одну перемогу і одну нічию. Спочатку була обіграна національна команда Фінляндії (2:1), а потім у Львові вона розійшлася миром з Боснією і Герцеговиною.

    Примітно, що в рейтингу УЄФА збірна України опустилася на одну сходинку і займає 16 місце.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Збірна України поліпшила позиції в рейтингу ФІФА