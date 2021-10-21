Український коментатор підірвав мережу. Що прозвучало під час матчу за участю московського «Спартака» (відео)

Сергій Лук’яненко нагадав уболівальникам про анексію Криму і розв’язану Росією війну на Донбасі

Футбольний коментатор Сергій Лук'яненко перед матчем Ліги Європи «Спартак» – «Лестер», який завершився з рахунком 4:3 на користь англійського клубу, назвав Росію країною-окупантом.

«Добрий вечір, вітаю вас в Москві, столиці країни-агресора, країни-окупанта. Країни, яка анексувала у нашої улюбленої батьківщини півострів. Країни, яка почала війну на сході України. На жаль, ця війна забрала, за даними ООН, понад 13 тисяч життів. Зрозуміло, що, як громадянин України, я щиро бажаю «Спартаку» поразки в матчі з «Лестером», бо спорт не може прославляти Росію – країну, яка не може жити в мирі зі своїми сусідами. Але, як коментатор, я буду намагатися працювати неупереджено», – сказав Лук’яненко.

Український коментатор в прямому ефірі матчу Спартак Москва – Лестер назвав Росію окупантом pic.twitter.com/Xx3OiNbmgx — Футбол 24 (@football24tv) October 21, 2021

Раніше росіяни влаштували істерику через обрис карти України з Кримом на футболках української збірної.