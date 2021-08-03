Де дивитися матч «Генк» – «Шахтар» у кваліфікації Ліги чемпіонів

Гірники вже встигли перевірити поле стадіону в Бельгії

Віце-чемпіон України починає шлях до групового турніру

Третього серпня «Шахтар» проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперник – друга команда Ліги Жупіле «Генк». Зустріч відбудеться в Бельгії.

У прямій трансляції зустріч «Генк» – «Шахтар» покаже о 21:00 телеканал «Футбол 1».

Матч-відповідь відбудеться 10 серпня в Києві.

Тим часом пройшло жеребкування останнього перед груповим турніром раунду плей-оф Ліги чемпіонів. У разі, якщо «Шахтар» пройде «Генк», то на наступному етапі зустрінеться з переможцем пари «Монако» (Франція) – «Спарта» (Чехія). Ці зустрічі пройдуть 17/18 і 24/25 серпня.

Нагадаємо, «Шахтар» впевнено стартував у чемпіонаті України. В перших двох турах «гірники» здолали «Інгулець» (2:1) та «Львів» (3:0).