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    Де дивитися матч «Генк» – «Шахтар» у кваліфікації Ліги чемпіонів

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    Гірники вже встигли перевірити поле стадіону в Бельгії - Де дивитися матч «Генк» – «Шахтар» у кваліфікації Ліги чемпіонів
    Гірники вже встигли перевірити поле стадіону в Бельгії
    Фото з відкритих джерел

    Віце-чемпіон України починає шлях до групового турніру

    Третього серпня «Шахтар» проведе перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Суперник – друга команда Ліги Жупіле «Генк». Зустріч відбудеться в Бельгії.

    У прямій трансляції зустріч «Генк» – «Шахтар» покаже о 21:00 телеканал «Футбол 1».

    Матч-відповідь відбудеться 10 серпня в Києві.

    Тим часом пройшло жеребкування останнього перед груповим турніром раунду плей-оф Ліги чемпіонів. У разі, якщо «Шахтар» пройде «Генк», то на наступному етапі зустрінеться з переможцем пари «Монако» (Франція) – «Спарта» (Чехія). Ці зустрічі пройдуть 17/18 і 24/25 серпня.

    Нагадаємо, «Шахтар» впевнено стартував у чемпіонаті України. В перших двох турах «гірники» здолали «Інгулець» (2:1) та «Львів» (3:0).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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    Де дивитися матч «Генк» – «Шахтар» у кваліфікації Ліги чемпіонів