«Шахтар» отримав потенційного суперника в плей-оф Ліги чемпіонів

Третього серпня «гірники» зіграють перший матч третього кваліфікаційного раунду турніру проти «Генка»

Донецький «Шахтар» перебуває в повній бойовій готовності. «Гірники» не втратили і жодного очка в двох стартових турах чемпіонату України і в піднесеному настрої вилетіли до Бельгії. Там третього серпня на них чекає перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з другою командою Ліги Жупіле «Генком».

Поки гравці і тренери «Шахтаря» знаходилися в повітрі, відбулося жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів. В разі успіху в двоматчевому протистоянні з «Генком» на останньому перед груповою стадією етапі «Шахтар» зіграє з переможцем пари «Монако» (Франція) – «Спарта» (Чехія).

Жеребкування раунду плей-оф

Шлях чемпіонів

Зальцбург (Австрія) – Брондбю (Данія)

ЧФР (Румунія)/Янг Бойз (Швейцарія) – Ференцварош (Угорщина)/Славія (Чехія)

Мальме (Швеція)/Рейнджерс (Шотландія) – Олімпіакос (Греція)/Лудогорець (Болгарія)

Црвена Звезда (Сербія)/Шериф (Молдова) – Динамо Загреб (Хорватія)/Легія (Польща)

Шлях представників ліг

Монако (Франція)/Спарта (Чехія) – Генк (Бельгія)/Шахтар (Україна)

Спартак (Росія)/Бенфіка (Португалія) – ПСВ (Нідерланди)/Мідтьюлланд (Данія)

Матчі пройдуть 17/18 і 24/25 серпня.