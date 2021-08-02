  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    «Шахтар» отримав потенційного суперника в плей-оф Ліги чемпіонів

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    «Шахтар» отримав потенційного суперника в плей-оф Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    Третього серпня «гірники» зіграють перший матч третього кваліфікаційного раунду турніру проти «Генка»

    Донецький «Шахтар» перебуває в повній бойовій готовності. «Гірники» не втратили і жодного очка в двох стартових турах чемпіонату України і в піднесеному настрої вилетіли до Бельгії. Там третього серпня на них чекає перший матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів з другою командою Ліги Жупіле «Генком».

    Поки гравці і тренери «Шахтаря» знаходилися в повітрі, відбулося жеребкування плей-оф Ліги чемпіонів. В разі успіху в двоматчевому протистоянні з «Генком» на останньому перед груповою стадією етапі «Шахтар» зіграє з переможцем пари «Монако» (Франція) – «Спарта» (Чехія).

    Жеребкування раунду плей-оф

    Шлях чемпіонів

    Зальцбург (Австрія) – Брондбю (Данія)

    ЧФР (Румунія)/Янг Бойз (Швейцарія) – Ференцварош (Угорщина)/Славія (Чехія)

    Мальме (Швеція)/Рейнджерс (Шотландія) – Олімпіакос (Греція)/Лудогорець (Болгарія)

    Црвена Звезда (Сербія)/Шериф (Молдова) – Динамо Загреб (Хорватія)/Легія (Польща)

    Шлях представників ліг

    Монако (Франція)/Спарта (Чехія) – Генк (Бельгія)/Шахтар (Україна)

    Спартак (Росія)/Бенфіка (Португалія) – ПСВ (Нідерланди)/Мідтьюлланд (Данія)

    Матчі пройдуть 17/18 і 24/25 серпня.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Шахтар» отримав потенційного суперника в плей-оф Ліги чемпіонів