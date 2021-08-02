Спортивна диктатура. Усі деталі скандалу з білоруською спортсменкою на Олімпіаді
Тімановська просить підтримки в Міжнародному олімпійському комітеті та притулку в одній із країн Європи
Скандал навколо легкоатлетки збірної Білорусі Ксенії Тімановської набирає обертів. Поки в Мінську думають, як відправити спортсменку додому, дівчина просить притулку в Європі.
Хто така Тімановська
Трішки біографії. Ксенія Тімановська народилася 19 листопада 1996 року в Клімовичах, Могилевської області. Спорт – її стихія, дівчина з дитинства пов’язала себе з легкою атлетикою. Займалася в дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву «Динамо» в рідному місті.
У 18 років здобула срібні медалі на чемпіонаті Білорусі (біг на 100 та 200 метрів). Потім було прийняття до складу білоруської збірної, виступи на чемпіонатах Європи, встановлення особистого рекорду – 100 метрів за 11,4 секунди і 24 місце в списку світових спортсменів у цій дисципліні. А далі – п’ять років підготовки до Олімпіади.
Щось пішло не так…
Історія з підготовкою спортсменів до Олімпіади-2020 не набула б розголосу, якби не самі ж учасники процесу. Одною з тих, хто відкрив карти, була Ксенія Тімановська.
Спочатку на своїй сторінці в соцмережі дівчина натякнула на складність пройденого шляху: «Щаслива опинитися тут, у Токіо, після всього, через що довелось пройти за останні півтора року! Можу зараз зробити єдиний висновок: всю відповідальність за нашу підготовку іноді нам теж доводиться нести самостійно!!! І всю відповідальність за наші результати ми теж беремо на себе!».
Пост опублікувала 29 липня. Здавалося б, нічого такого, просто спорт. Але… Наступного дня в мережу потрапило відео, на якому Тімановська критикує роботу тренерського складу. Там й іронія, і сарказм, і навіть трішки нецензурщини. Таку реакцію дівчини спровокувало внесення її до списку учасників, які мали б бігти дистанцію в 400 метрів. Нагадаємо, Тімановська – ас у дисциплінах із подолання 100 та 200 метрів, і ніяк не більше.
Окрім того, зі слів спортсменки, про участь у дисциплінах вона дізналася не від тренерів, а від інших людей. Не дивно, чому дівчина обурилася.
«Я тільки що дізналась про те, що я, виявляється, буду бігти ще і третій вид – естафету 4 по 400 метрів. Наше дуже «круте» керівництво вирішило все за нас... Чому ми повинні розплачуватися за ваші «косяки»? Якщо ви «накосячили» з цими допінг-тестами чи пробами – плювати, з чим завгодно, чому я маю розбиратися в цих проблемах? Якого х… а я дізнаюся про це від інших людей, разом із тим я пишу нашому керівнику команди, а він мені не відповідає…».
Виявилося, що в трьох спортсменок, які мали виконати заявлену естафету, немає достатньої кількості допінг-проб. Через це їх не допустили до змагання. Тімановська винить в усьому тренерський склад.
Пізніше відео з критикою авторка видалила через погрози (імен тих, хто телефонував та погрожував, дівчина не називає).
Біжи, Ксенія, біжи…
Цього ж дня, 30 липня, спортсменка написала ще один пост в інстаграм, де пояснила свою реакцію.
«Я б ніколи в житті не реагувала б так різко, якби до мене підійшли заздалегідь, пояснили ситуацію та дізнались, чи зможу я пробігти 400 метрів і чи я готова. Але все вирішили зробити в мене за спиною, до всього, я спробувала дізнатися про цю інформацію, але отримала ігнор. Повірте, не дивлячись на те, що я ніколи не бігала 400 метрів, я була б готова підтримати команду та дівчат, вийти з ними на одну доріжку. Але я вважаю, що вище керівництво повинно поважати нас, як спортсменів, та інколи рахуватися з нашою думкою!», – розповіла вона.
Авторка тексту отримала чимало схвальних відгуків та слів підтримки від прихильників. Проте така відверта позиція спортсменки не сподобалась білоруським чиновникам. Ті вирішили зняти з участі в олімпіаді та відправити додому. Хоча Тімановська ще лишається в команді збірної, судячи з даних, оприлюднених Національним олімпійським комітетом Республіки Білорусі.
«Якщо я повернусь додому, то потраплю у в’язницю»
Після публічної реакції тренери збірної Білорусі наказали спортсменці збирати речі та повертатися додому. Причиною такого рішення назвали психологічний стан дівчини.
Порекомендували завершити участь у змаганнях. Зрештою, домовились, що Ксенія пробіжить дистанцію на 200 метрів і більше не даватиме коментарів та спокійно повернеться на батьківщину. Діалог відбувся напередодні забігу. А вже вранці, 1 серпня, представник збірної Артур Шумак наказав Тімановській збирати речі. У неї було 40 хвилин на це.
Тімановську збила з пантелику й розмова з психологом. Він намагався пояснити, що вона зробила не так, та як можна виправити ситуацію, визнавши провину за зроблене.
Після зборів речей та переписки з зчоловіком і близькими легкоатлетка вирішила звернутись до місцевої поліції. Прибувши в аеропорт, вона так і вчинила. Дівчину супроводжувало декілька чоловіків та головний тренер із психологом. Вони й мали переконатись, що спортсменка сіла на літак. Але звернення до правоохоронців зламало плани керівництва.
Наразі Тімановська боїться повертатись у Білорусь. «Боюсь, що в Білорусі мене можуть заарештувати. Я не боюся звільнення чи виключення зі збірної. Я непокоюсь за свою безпеку» – відповіла спортсменка журналісту видання «Хартія97».
Що тепер?
Тим часом представники делегації на Олімпіаді пояснили дії спортсменки «емоційно-психологічним станом». Хоча сама Ксенія стверджує, почувається добре, ніякого стресу чи фізичного дискомфорту не відчуває.
Наразі Ксенія Тімановська просить підтримки в Міжнародному олімпійському комітеті та притулку в одній із країн Європи.
У Чехії вже готові надати таку допомогу. До неї доєдналася Польща. Поки невідомо, на яку з пропозицій відгукнеться спортсменка. За розвитком подій слідкує і її чоловік, який зараз перебуває в Києві.