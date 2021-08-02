Спортивна диктатура. Усі деталі скандалу з білоруською спортсменкою на Олімпіаді

Спортсменка заявила, що боїться повертатися до Білорусі, оскільки там її можуть посадити до в’язниці

Спортсменка заявила, що боїться повертатися до Білорусі, оскільки там її можуть посадити до в’язниці

Тімановська просить підтримки в Міжнародному олімпійському комітеті та притулку в одній із країн Європи

Скандал навколо легкоатлетки збірної Білорусі Ксенії Тімановської набирає обертів. Поки в Мінську думають, як відправити спортсменку додому, дівчина просить притулку в Європі.

Хто така Тімановська

Трішки біографії. Ксенія Тімановська народилася 19 листопада 1996 року в Клімовичах, Могилевської області. Спорт – її стихія, дівчина з дитинства пов’язала себе з легкою атлетикою. Займалася в дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву «Динамо» в рідному місті.

У 18 років здобула срібні медалі на чемпіонаті Білорусі (біг на 100 та 200 метрів). Потім було прийняття до складу білоруської збірної, виступи на чемпіонатах Європи, встановлення особистого рекорду – 100 метрів за 11,4 секунди і 24 місце в списку світових спортсменів у цій дисципліні. А далі – п’ять років підготовки до Олімпіади.

Щось пішло не так…

Історія з підготовкою спортсменів до Олімпіади-2020 не набула б розголосу, якби не самі ж учасники процесу. Одною з тих, хто відкрив карти, була Ксенія Тімановська.

Спочатку на своїй сторінці в соцмережі дівчина натякнула на складність пройденого шляху: «Щаслива опинитися тут, у Токіо, після всього, через що довелось пройти за останні півтора року! Можу зараз зробити єдиний висновок: всю відповідальність за нашу підготовку іноді нам теж доводиться нести самостійно!!! І всю відповідальність за наші результати ми теж беремо на себе!».

Пост опублікувала 29 липня. Здавалося б, нічого такого, просто спорт. Але… Наступного дня в мережу потрапило відео, на якому Тімановська критикує роботу тренерського складу. Там й іронія, і сарказм, і навіть трішки нецензурщини. Таку реакцію дівчини спровокувало внесення її до списку учасників, які мали б бігти дистанцію в 400 метрів. Нагадаємо, Тімановська – ас у дисциплінах із подолання 100 та 200 метрів, і ніяк не більше.

Окрім того, зі слів спортсменки, про участь у дисциплінах вона дізналася не від тренерів, а від інших людей. Не дивно, чому дівчина обурилася.

«Я тільки що дізналась про те, що я, виявляється, буду бігти ще і третій вид – естафету 4 по 400 метрів. Наше дуже «круте» керівництво вирішило все за нас... Чому ми повинні розплачуватися за ваші «косяки»? Якщо ви «накосячили» з цими допінг-тестами чи пробами – плювати, з чим завгодно, чому я маю розбиратися в цих проблемах? Якого х… а я дізнаюся про це від інших людей, разом із тим я пишу нашому керівнику команди, а він мені не відповідає…».

Виявилося, що в трьох спортсменок, які мали виконати заявлену естафету, немає достатньої кількості допінг-проб. Через це їх не допустили до змагання. Тімановська винить в усьому тренерський склад.

Пізніше відео з критикою авторка видалила через погрози (імен тих, хто телефонував та погрожував, дівчина не називає).

Біжи, Ксенія, біжи…

Цього ж дня, 30 липня, спортсменка написала ще один пост в інстаграм, де пояснила свою реакцію.

«Я б ніколи в житті не реагувала б так різко, якби до мене підійшли заздалегідь, пояснили ситуацію та дізнались, чи зможу я пробігти 400 метрів і чи я готова. Але все вирішили зробити в мене за спиною, до всього, я спробувала дізнатися про цю інформацію, але отримала ігнор. Повірте, не дивлячись на те, що я ніколи не бігала 400 метрів, я була б готова підтримати команду та дівчат, вийти з ними на одну доріжку. Але я вважаю, що вище керівництво повинно поважати нас, як спортсменів, та інколи рахуватися з нашою думкою!», – розповіла вона.

Авторка тексту отримала чимало схвальних відгуків та слів підтримки від прихильників. Проте така відверта позиція спортсменки не сподобалась білоруським чиновникам. Ті вирішили зняти з участі в олімпіаді та відправити додому. Хоча Тімановська ще лишається в команді збірної, судячи з даних, оприлюднених Національним олімпійським комітетом Республіки Білорусі.

«Якщо я повернусь додому, то потраплю у в’язницю»

Після публічної реакції тренери збірної Білорусі наказали спортсменці збирати речі та повертатися додому. Причиною такого рішення назвали психологічний стан дівчини.

Порекомендували завершити участь у змаганнях. Зрештою, домовились, що Ксенія пробіжить дистанцію на 200 метрів і більше не даватиме коментарів та спокійно повернеться на батьківщину. Діалог відбувся напередодні забігу. А вже вранці, 1 серпня, представник збірної Артур Шумак наказав Тімановській збирати речі. У неї було 40 хвилин на це.

Тімановську збила з пантелику й розмова з психологом. Він намагався пояснити, що вона зробила не так, та як можна виправити ситуацію, визнавши провину за зроблене.

Після зборів речей та переписки з зчоловіком і близькими легкоатлетка вирішила звернутись до місцевої поліції. Прибувши в аеропорт, вона так і вчинила. Дівчину супроводжувало декілька чоловіків та головний тренер із психологом. Вони й мали переконатись, що спортсменка сіла на літак. Але звернення до правоохоронців зламало плани керівництва.

Наразі Тімановська боїться повертатись у Білорусь. «Боюсь, що в Білорусі мене можуть заарештувати. Я не боюся звільнення чи виключення зі збірної. Я непокоюсь за свою безпеку» – відповіла спортсменка журналісту видання «Хартія97».

Що тепер?

Тим часом представники делегації на Олімпіаді пояснили дії спортсменки «емоційно-психологічним станом». Хоча сама Ксенія стверджує, почувається добре, ніякого стресу чи фізичного дискомфорту не відчуває.

Наразі Ксенія Тімановська просить підтримки в Міжнародному олімпійському комітеті та притулку в одній із країн Європи.

У Чехії вже готові надати таку допомогу. До неї доєдналася Польща. Поки невідомо, на яку з пропозицій відгукнеться спортсменка. За розвитком подій слідкує і її чоловік, який зараз перебуває в Києві.

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