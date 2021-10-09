Де дивитися матч відбору до чемпіонату світу з футболу Фінляндія – Україна

Національній команді треба брати максимум очок в іграх, що залишилися

П’ять очок, які збірна України набрала у кваліфікаційному турнірі чемпіонату світу, тримають її на другому місці. Проте останні матчі групового турніру стають для національної команди вирішальними. Треба перемагати в жовтневих зустрічах – проти Фінляндії (9 жовтня) та Боснії і Герцеговини (12 жовтня).

Збірна Фінляндії також має 5 очок, але провела на гру менше. Але, на відміну від української команди, в неї ще є гра з чемпіонами світу французами, які 7 жовтня вийшли в фінал Ліги націй.

Суперники зіграли між собою три матчі. У двох, у рамках відбору на ЧС-2018, наші хлопці здобули перемоги (1:0 в Одесі та 2:1 у Тампере), ще в одному, уже у кваліфікації ЧС-2022, була зафіксована нічия (1:1 у Києві).

Гру 9 жовтня в прямій трансляції покажуть телеканали «Україна» і «Футбол 1». Початок – о 19:00.