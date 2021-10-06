Де дивитися титульний бій Ф’юрі – Вайлдер

Боксери зустрінуться втретє і визначать чемпіона світу з боксу за версією WBC

У ніч на 10 жовтня чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBC Тайсон Ф’юрі (30 перемог, 21 з них – нокаутом, 1 нічия) захищатиме титул в поєдинку з Деонтеєм Вайлдером (42 перемоги, 41 з них – нокаутом, 1 поразка, 1 нічия). Поєдинок пройде в Лас-Вегасі.

Це буде третя зустріч між боксерами. Перша завершилася внічию, а в другій, 22 лютого 2020 року, перемогу нокаутом здобув Ф’юрі. З того часу суперники в ринг не виходили.

Тайсон впевнений у своїй перемозі і навіть збирається допомогти Ентоні Джошуа в підготовці до бою-реваншу з Олександром Усиком, якому належать чемпіонські пояси WBA Super, WBO, IBO та IBF. Втім, за вихвалянням стоять місяці підготовки. І Ф’юрі як ніхто інший знає, який потужний удар у Вайлдера.

Переможець цього поєдинку, скоріше за все, чекатиме на переможця пари Усик – Джошуа для об’єднавчого поєдинку.

У прямому ефірі бій Ф'юрі – Уайлдер покаже медіасервіс MEGOGO. Орієнтовний початок поєдинку – о 5:00.