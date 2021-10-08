Нацбанк України випустив монету на честь Івана Піддубного. В Росії пригорає

Сьогодні виповнилося 150 років від дня народження українського богатиря

Національний банк України випустив сувенірну монету номіналом 2 гривні, на якій зображений легендарний борець, чемпіон світу Іван Піддубний. Сьогодні йому виповнилося 150 років.

Іван Піддубний вважається одним з найвидатніших професійних борців світу. Неодноразово вигравав чемпіонати світу з класичної (греко-римської) боротьби серед професіоналів, включаючи найбільш значимий з них – в Парижі (1905-1908). За більш ніж 40 років виступів він не програв жодного змагання, чемпіонату або турніру.

Фото: bank.gov.ua

З цього приводу в Росії знову почало пригорати. Там вважають Піддубного, як і все, що захопили або привласнили, своїм чемпіоном. І замовчують той факт, що Іван Максимович говорив українською, на стіні в його хаті завжди висів портрет Тараса Шевченка, а коли отримував паспорт, то власноруч переправив «о», через яке на російський манер написали його прізвище, на «і». В документі національність «русский» закреслив і старанно вивів – «українець». За це потрапив до лап НКВС, його катували і помер він у Єйську від голоду.

Детальніше: Цей день в історії. Герой дня – Іван Піддубний. Історія українського чемпіона чемпіонів.