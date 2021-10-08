  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Нацбанк України випустив монету на честь Івана Піддубного. В Росії пригорає

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Іван Піддубний&nbsp;&ndash; найсильніша людина світу - Нацбанк України випустив монету на честь Івана Піддубного. В Росії пригорає
    Іван Піддубний – найсильніша людина світу
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні виповнилося 150 років від дня народження українського богатиря

    Національний банк України випустив сувенірну монету номіналом 2 гривні, на якій зображений легендарний борець, чемпіон світу Іван Піддубний. Сьогодні йому виповнилося 150 років.

    Іван Піддубний вважається одним з найвидатніших професійних борців світу. Неодноразово вигравав чемпіонати світу з класичної (греко-римської) боротьби серед професіоналів, включаючи найбільш значимий з них – в Парижі (1905-1908). За більш ніж 40 років виступів він не програв жодного змагання, чемпіонату або турніру.

    Фото: bank.gov.ua
    Фото: bank.gov.ua

    З цього приводу в Росії знову почало пригорати. Там вважають Піддубного, як і все, що захопили або привласнили, своїм чемпіоном. І замовчують той факт, що Іван Максимович говорив українською, на стіні в його хаті завжди висів портрет Тараса Шевченка, а коли отримував паспорт, то власноруч переправив «о», через яке на російський манер написали його прізвище, на «і». В документі національність «русский» закреслив і старанно вивів – «українець». За це потрапив до лап НКВС, його катували і помер він у Єйську від голоду.

    Детальніше: Цей день в історії. Герой дня – Іван Піддубний. Історія українського чемпіона чемпіонів.

    Читайте також:

    Теги: вільна боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нацбанк України випустив монету на честь Івана Піддубного. В Росії пригорає