Американський суд зробив заяву в справі у звинуваченні Роналду в зґвалтуванні

Служитель Феміди в Неваді рекомендує відхилити позов моделі Кетрін Майорги

Американський суд у штаті Невада порекомендував відхилити позов американської моделі Кетрін Майорги, яка звинуватила в зґвалтуванні португальського нападника Кріштіану Роналду. Про це повідомляє АР.

Процес триває з вересня 2018 року. Тоді Майорга подала позовну скаргу про зґвалтування з боку гравця в одному з готелів у червні 2009-го. Кетрін стверджувала, що отримала від футболіста $375 тис. за мовчання.

Під час нового слухання суддя Деніел Албрегтс звинуватив адвоката Майорги Леслі Марка Стовалла в тому, що в позові було наведено дані, якими адвокат заволодів з викраденого листування Роналду з юристами.

«Відхилення позову Майорги за неправомірну поведінку її адвоката – це важкий підсумок справи. Але, на жаль, це єдина доречна санкція для забезпечення неупередженості судового процесу. Стовалл заподіяв шкоду своєму клієнту та своїй професії», – йдеться в пояснювальній записці судді.

Альбгретс передасть свої висновки федеральному судді Дженніфер Дорсі, яка і винесе остаточне рішення.

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