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    Американський суд зробив заяву в справі у звинуваченні Роналду в зґвалтуванні

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    Кетрін Майорга вимагала від Кріштіану Роналду $79 млн компенсації - Американський суд зробив заяву в справі у звинуваченні Роналду в зґвалтуванні
    Кетрін Майорга вимагала від Кріштіану Роналду $79 млн компенсації
    Фото з відкритих джерел

    Служитель Феміди в Неваді рекомендує відхилити позов моделі Кетрін Майорги

    Американський суд у штаті Невада порекомендував відхилити позов американської моделі Кетрін Майорги, яка звинуватила в зґвалтуванні португальського нападника Кріштіану Роналду. Про це повідомляє АР.

    Процес триває з вересня 2018 року. Тоді Майорга подала позовну скаргу про зґвалтування з боку гравця в одному з готелів у червні 2009-го. Кетрін стверджувала, що отримала від футболіста $375 тис. за мовчання.

    Під час нового слухання суддя Деніел Албрегтс звинуватив адвоката Майорги Леслі Марка Стовалла в тому, що в позові було наведено дані, якими адвокат заволодів з викраденого листування Роналду з юристами.

    «Відхилення позову Майорги за неправомірну поведінку її адвоката – це важкий підсумок справи. Але, на жаль, це єдина доречна санкція для забезпечення неупередженості судового процесу. Стовалл заподіяв шкоду своєму клієнту та своїй професії», – йдеться в пояснювальній записці судді.

    Альбгретс передасть свої висновки федеральному судді Дженніфер Дорсі, яка і винесе остаточне рішення.

    Кетрін Майорга вимагала від Кріштіану Роналду $79 млн компенсації

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Кріштіану Роналду
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    Американський суд зробив заяву в справі у звинуваченні Роналду в зґвалтуванні