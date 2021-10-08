Визначилися фіналісти Ліги націй

10 жовтня в Мілані трофей розіграють Іспанія та Франція

Слідом за Іспанією, яка завдала поразки чемпіонам Європи італійцям, у фінал Ліги націй вийшла збірна Франції. Чемпіони світу зустрічалися з Бельгією та під час матчу змогли не тільки відіграти два голи, а й забити в компенсований час переможний м’яч – 3:2. У бельгійців відзначилися Яннік Карраско та Ромелу Лукаку. У складі збірної Франції по одному разу ворота суперників вразили Карім Бензема, Кіліан Мбаппе і Тео Ернандес.

Фінал Ліги націй відбудеться 10 жовтня, в неділю. Матч Іспанія – Франція пройде в Мілані на стадіоні «Сан-Сіро». Початок – о 21:45 за київським часом.

Цього дня в Турині на «Ювентус Стедіум» (початок – о 16:00) визначиться бронзовий призер турніру в протистоянні Італії та Бельгії.

Італійці, нагадаємо, 37 матчів провели без поразок, проте перервали рекордну серію в півфінальній грі проти Іспанії – 1:2.

Ліга націй проводиться вдруге. Чинним переможцем є збірна Португалії.