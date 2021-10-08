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    Визначилися фіналісти Ліги націй

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    Збірна Франції здобула вольову перемогу над бельгійцями - Визначилися фіналісти Ліги націй
    Збірна Франції здобула вольову перемогу над бельгійцями
    Фото з відкритих джерел

    10 жовтня в Мілані трофей розіграють Іспанія та Франція

    Слідом за Іспанією, яка завдала поразки чемпіонам Європи італійцям, у фінал Ліги націй вийшла збірна Франції. Чемпіони світу зустрічалися з Бельгією та під час матчу змогли не тільки відіграти два голи, а й забити в компенсований час переможний м’яч – 3:2. У бельгійців відзначилися Яннік Карраско та Ромелу Лукаку. У складі збірної Франції по одному разу ворота суперників вразили Карім Бензема, Кіліан Мбаппе і Тео Ернандес.

    Фінал Ліги націй відбудеться 10 жовтня, в неділю. Матч Іспанія – Франція пройде в Мілані на стадіоні «Сан-Сіро». Початок – о 21:45 за київським часом.

    Цього дня в Турині на «Ювентус Стедіум» (початок – о 16:00) визначиться бронзовий призер турніру в протистоянні Італії та Бельгії.

    Італійці, нагадаємо, 37 матчів провели без поразок, проте перервали рекордну серію в півфінальній грі проти Іспанії – 1:2.

    Ліга націй проводиться вдруге. Чинним переможцем є збірна Португалії.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга націй
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    Визначилися фіналісти Ліги націй