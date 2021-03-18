Де дивитися матч «Вільярреал» – «Динамо» в Лізі Європи

Кияни спробують відіграти два голи, дефіцит яких отримали в першому матчі

Лідер чемпіонату України «Динамо» проведе матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи. Гра у Вільярреалі розпочнеться о 22:00.

У першій грі на НСК «Олімпійський» у Києві команда Унаї Емері здобула перемогу з рахунком 2:0. Обидва м'ячі на рахунку двох центральних захисників «Вільярреала» – Пау Торреса і Рауля Альбіоля. Перший, між іншим, у грі-відповіді на поле не вийде. Під питанням і участь головної зірки іспанського клубу Альберто Морено. Втім, розраховувати на те, що суперник став слабший за тиждень, не доводиться. В Унаї Емері довга лава запасних, і кожен розуміє принципи ведення гри. Тож киянам слід розраховувати лише на себе. Моменти у «Динамо», звичайно, будуть, і результат буде залежати в їхньої реалізації. І від гри захисників команди Мірчи Луческу. Бо в першому матчі Сирота і Забарний іноді губили не тільки опонентів, а й м’яч.

Тренер киян ніколи в житті не стикався з ситуацією, коли б його команда у плей-офф програвала перший матч з рахунком 0:2. Але в успіх, безумовно, вірить, і закликав футболістів битися за престиж українського футболу.

У матчі-відповіді «Динамо» необхідно вигравати з різницею як мінімум у два м'ячі. При цьому в разі перемоги Якщо кияни здобудуть перемогу з рахунком 2:0, то буде призначено додатковий час.

Гру покаже телеканал «Футбол 2» і медіасервіс Megogo.