Президент «Динамо» Суркіс розповів, коли Луческу купуватиме гравців

Головний тренер клубу схильний до зміцнення складу у літнє трансферне вікно

Власник київського «Динамо» Ігор Суркіс розповів, коли головний тренер команди Мірча Луческу підсилюватиме склад. За словами президента клубу, наставник озвучить свої бажання в кінці сезону.

«Взимку селекційна група пропонувала певну кількість футболістів, яких переглядав Луческу, і він прийняв для себе рішення, що якщо робити трансферну кампанію, то треба робити її влітку. Підходити до кожного футболіста індивідуально, дивитися, підходить він команді чи ні за людськими, моральними якостями, а не тільки як футболіст», – зазначив Суркіс. - Сьогодні говорити про трансферну кампанію я не можу. Ви говорите, що будуть пропозиції по нашим гравцям. Можливо, і будуть, але сьогодні таких пропозицій ми не отримували. Ми не можемо дивитися вперед на три-чотири місяці. Ще й чемпіонат Європи на носі. Наші гравці викликані в національну збірну, сподіваюся, вони там себе теж проявлять і в залежності від цього вже будемо дивитися. Сьогодні не можемо говорити, хто прийде або піде».

«Динамо» лідирує в чемпіонаті України, випереджаючи «Шахтар» на 4 очки. У четвер кияни проведуть матч відповід у Лізі Європи проти іспанського «Вільярреала. Перша гра в Києві завершилася перемогою гостей - 0:2.