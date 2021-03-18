Де дивитися матч «Шахтар» – «Рома» в Лізі Європи

«Шахтарю» треба забивати не менше трьох голів і не пропустити в свої ворота

18 березня визначаться чвертьфіналісти турніру

Донецький «Шахтар» і київське «Динамо» проведуть матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Першими на поле вийдуть діючі чемпіони. Гра «гірників» з «Ромою» пройде на НСК «Олімпійський» і розпочнеться о 19:55.

Підготовку до гри корегувала епідемія коронавіруса. Спочатку на матч продавали третину квитків, згодом скоротили до 14 тисяч, а напередодні столична влада взагалі заборонила проводити футбольні ігри з вболівальниками. У столиці зараз дуже багато хворих, тому масове скупчення людей може спричинити колапс у лікарнях, де ліжок для хворих на пневмонію вже обмаль.

Відсутність глядачів напевно відіб’ється на результаті. Донеччани, нагадаємо, у Римі несподівано поступилися з великим рахунком (0:3) і тепер розраховують на диво. Або, як каже головний тренер команди Луїш Каштру, на віру в гравців і свою роботу. В будь-якому разі, «Шахтар» спробує дати бій. А скільки шансів на успіх є, покаже перший тайм, у якому господарям бажано забити гол і краще – не один.

Гру покаже телеканал «Футбол 1» і медіасервіс Megogo.