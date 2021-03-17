Тренер «Динамо» Луческу закликав битися за престиж України

18 березня кияни проведуть матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи

Поразка в першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти «Вільярреала» підштовхує гравців «Динамо» зробити невеличкий подвиг. Аби перевести гру хоча б в екстра-тайми, киянам треба забити в гостях два «сухих» м’ячі. Наскільки це реально, розповів перед грою головний тренер команди Мірча Луческу.

«Вільярреал» краще відіграв перший матч. Ми програли через кутовий, через брак уваги й досвіду гри на такому рівні. У «Вільярреалі» виступають гравці з величезним досвідом, який не можна порівнювати з гравцями «Динамо» на цьому етапі. У нас молоді футболісти, але вони дуже амбітні, грають із великим ентузіазмом. Тому ми зробимо все можливе, щоб пройти до наступного раунду, – розповів Луческу. – Не будемо казати про план на гру заздалегідь, подивимося завтра. Це важливий матч. Звичайно, «Вільярреал» зараз фаворит, але і ми будемо грати до останньої хвилини. У «Вільярреалі» грають футболісти високого рівня – це Морено, Педраса, Трігерос, Альбіоль, Парехо. Але у нас немає страху перед ними, ми вже познайомилися з цим опонентом. Постараємося зробити все, щоб перемогти.

У мене не було такого в житті, щоб у плей-офф я програвав перший матч з рахунком 0:2.

Ця зустріч – більше гра престижу. Для гравців «Динамо», для українського футболу. Ми не діти та розуміємо, що результат 0:2 – не такий, який можна легко відіграти. Тому мотивація повинна бути на найвищому рівні. Футболісти повинні грати для свого престижу, престижу України та київського «Динамо» – клубу, який міг обігравати в Іспанії «Барселону». Ми розуміємо, що це не буде легко».

Матч «Вільярреал» – «Динамо» відбудеться 18 березня.