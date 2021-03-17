«Вільярреал» налаштований на переконливу перемогу над «Динамо»

Іспанський клуб не збирається відсиджуватися в захисті і має намір зіграти краще, ніж у Києві

Іспанський клуб не збирається відсиджуватися в захисті і має намір зіграти краще, ніж у Києві

У першому матчі в Києві «Вільярреал» впевнено переміг «Динамо» з різницею в два м’ячі. Навіть за рівного рівня суперників таку перевагу втратити важко. Іспанський клуб українському нічим не поступається, проте до гри-відповіді підходить з дуже серйозним настроєм. Про це розповів тренер «Жовтої субмарини» Унаї Емері.

«Нам потрібно закріпити результат, який здобули в Києві, – розповів Емері. – Зіграно лише пів протистояння. «Динамо» гратиме в свою гру, вони сподіваються відігратися. Але ми не збираємося підлаштовуватися під суперників. Бо були в цьому сезоні неприємні прецеденти. Матчі, в яких мали перемагати, завершували внічию, або програвали на останніх хвилинах. Відчувалася невпевненість, і цьому треба було поставити край. Гадаю, переломний момент був у попередньому колі розіграшу Ліги Європи. «Зальцсбург» ми також обіграли на виїзді, але на своєму полі пропустили гол. Тоді ми змогли відігратися. Тому на поле ми вийдемо з великою повагою до «Динамо». Це сильний суперник, перемога над яким додасть упевненості. Ми хочемо не лише перемогти, а зробити це переконливо.

У нас не буде Пау Торреса і Рульї. Їх замінять інші, Гаспар і Пенья, наприклад. Наша гра від цього не постраждає. Ми набули необхідної стабільності».

Зустріч у Києві завершилася перемогою гостей – 0:2.

Матч «Вільярреал» – «Динамо» відбудеться 18 березня.

травма трохи вибила його на пару місяців. Хочемо створити атмосферу впевненості, яка допоможе досягти результати ", - розповів Емері.