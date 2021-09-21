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    Де дивитися матч за Суперкубок України «Шахтар» – «Динамо»

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    &laquo;Динамо&raquo; частіше перемагало в Суперкубку, ніж &laquo;Шахтар&raquo; - Де дивитися матч за Суперкубок України «Шахтар» – «Динамо»

    «Динамо» частіше перемагало в Суперкубку, ніж «Шахтар»

    Фото з відкритих джерел

    22 вересня на НСК «Олімпійський» розіграють перший трофей сезону

    18-й розіграш Суперкубку України вперше пройде не за графіком. Звичайно він проводиться на старті сезону, проте через клопотання «Шахтаря» і «Динамо», чиї гравці через втому не встигли відновитися після Євро-2020, гру перенесли на 22 вересня.

    «Динамо» 9 разів вигравало цей трофей, «Шахтар» – 8-разовий переможець матчу за Суперкубок. Протистояння цікаве ще й тим, що вперше відбудеться дуель між тренерами – 42-річним італійцем Роберто де Дзербі та 76-річним румуном Мірчею Луческу.

    Минулого тижня суперники провели по два матчі. «Динамо» розписало мирову з «Бенфікою» в Лізі чемпіонів (0:0) і в компенсований час вирвало перемогу над «Олександрією» в чемпіонаті України. «Шахтар» у єврокубку поступився «Шерифу» і розгромив «Маріуполь» – 5:0.

    У прямому ефірі зустріч «Шахтар» – «Динамо» покаже о 21:00 телеканал «Футбол 1».

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    Теги: Суперкубок України Україна Роберто
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    Де дивитися матч за Суперкубок України «Шахтар» – «Динамо»