Україна і Росія подали заявки на проведення чемпіонату Європи з баскетболу

Євробаскет-2025 року пройде одразу в чотирьох країнах

Одразу шість країн подали заявки на проведення чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року. Як повідомляє Міжнародна федерація баскетболу, турнір мають намір провести Кіпр, Фінляндія, Угорщина, Латвія, Україна і Росія. З цих шести виберуть чотири, які проведуть Євробаскет у вересні 2025 року. У трьох країнах пройде груповий етап, і ще в одній відбудуться матчі плей-офф.

Відомо, що Україна, Латвія, Угорщина і подали заявки на проведення групового етапу і плей-офф. Кіпр і Фінляндія готові провести лише груповий етап.

Фінляндія була серед країн, які приймали Євробаскет 2017 року, а в Латвії проходили матчі групового етапу Євробаскету-2015.

Після того, як чиновники Міжнародної федерації перевірять інфраструктуру країн-кандидатів на проведення континентальної першості, будуть названі переможці. Орієнтовно, остаточне рішення буде прийняте навесні 2022 року.