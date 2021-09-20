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    Україна і Росія подали заявки на проведення чемпіонату Європи з баскетболу

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    Україна і Росія подали заявки на проведення чемпіонату Європи з баскетболу
    Фото з відкритих джерел

    Євробаскет-2025 року пройде одразу в чотирьох країнах

    Одразу шість країн подали заявки на проведення чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року. Як повідомляє Міжнародна федерація баскетболу, турнір мають намір провести Кіпр, Фінляндія, Угорщина, Латвія, Україна і Росія. З цих шести виберуть чотири, які проведуть Євробаскет у вересні 2025 року. У трьох країнах пройде груповий етап, і ще в одній відбудуться матчі плей-офф.

    Відомо, що Україна, Латвія, Угорщина і подали заявки на проведення групового етапу і плей-офф. Кіпр і Фінляндія готові провести лише груповий етап.

    Фінляндія була серед країн, які приймали Євробаскет 2017 року, а в Латвії проходили матчі групового етапу Євробаскету-2015.

    Після того, як чиновники Міжнародної федерації перевірять інфраструктуру країн-кандидатів на проведення континентальної першості, будуть названі переможці. Орієнтовно, остаточне рішення буде прийняте навесні 2022 року.

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    Теги: баскетбол
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    Україна і Росія подали заявки на проведення чемпіонату Європи з баскетболу