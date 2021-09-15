Де Дзербі прокоментував ганебну поразку «Шахтаря»

Тренер вважає, що його команда ще не достатньо досвідчення

Поразка «Шахтаря» від «Шерифа» стала головною сенсацією в першому турі групового турніру Ліги чемпіонів. Українська команда є завсідником змагань, тоді як «Шериф» уперше зіграв на такому рівні. Тренер «гірників» Роберто Де Дзербі прокоментував несподіваний результат.

«У футболі завжди може трапитись поразка. Якщо «Шахтар» приїхав грати проти «Шерифа», це не означає, що він точно переможе. Я гадаю, що нам у всьому не щастило, а «Шерифу» – навпаки, – наводить слова італійського тренера сайт «Шахтаря». – Проте навіть якщо так вийшло, отже, ми винні. У моїй команді багато сильних футболістів, однак ми досі не є такою сильною командою. Потенційно – можемо стати сильною командою. Тому що сильна команда розуміє, як краще готуватися. Зайве говорити про те, як ми пропустили ці два голи... Гадаю, що ми станемо міцною командою, адже в нас багато сильних молодих футболістів, я бачу їхні якості. Ми можемо наполегливо працювати і, впевнений, що я та команда можемо разом прогресувати».

«Шахтар» пропустив від «Шерифа» по одному голу в кожному з таймів (2:0). Міг і більше, але команду врятував Андрій П’ятов.