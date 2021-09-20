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    Мессі відмовився потиснути руку тренеру. «ПСЖ» переміг без Лео

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    Ліонель Мессі не зрозумів, чого його замінили - Мессі відмовився потиснути руку тренеру. «ПСЖ» переміг без Лео
    Ліонель Мессі не зрозумів, чого його замінили
    Фото з відкритих джерел

    Зіркового нападника замінили в другому таймі гри з «Ліоном»

    В центральному матчі 6-го туру французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» переграв «Ліон». Зустріч завершилася з рахунком 2:1, але запам’яталася не стільки перемогою господарів, скільки демаршем шестиразового володаря «Золотого м’яча» Ліонеля Мессі.

    За рахунку 1:1 (відзначилися Пакета – у гостей і Неймар – у парижан) аргентинський наставник «ПСЖ» Маурісіо Почеттіно вирішив замінити співвітчизника. Залишаючи поле, Мессі відмовився потиснути тренеру руку.

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    Хоч як там було, а в компенсований арбітром час «ПСЖ» встиг провести переможний гол. Відзначився Ікарді з передачі Мбаппе.

    «ПСЖ» набрав 18 очок в шести матчах і займає перше місце в турнірній таблиці французького чемпіонату. «Ліон» з 8 набраними очками розташовується на дев'ятому місці. Чинним переможцем Ліги 1 є «Лілль».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі
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    Мессі відмовився потиснути руку тренеру. «ПСЖ» переміг без Лео