Мессі відмовився потиснути руку тренеру. «ПСЖ» переміг без Лео

Ліонель Мессі не зрозумів, чого його замінили

Зіркового нападника замінили в другому таймі гри з «Ліоном»

В центральному матчі 6-го туру французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» переграв «Ліон». Зустріч завершилася з рахунком 2:1, але запам’яталася не стільки перемогою господарів, скільки демаршем шестиразового володаря «Золотого м’яча» Ліонеля Мессі.

За рахунку 1:1 (відзначилися Пакета – у гостей і Неймар – у парижан) аргентинський наставник «ПСЖ» Маурісіо Почеттіно вирішив замінити співвітчизника. Залишаючи поле, Мессі відмовився потиснути тренеру руку.

Хоч як там було, а в компенсований арбітром час «ПСЖ» встиг провести переможний гол. Відзначився Ікарді з передачі Мбаппе.

«ПСЖ» набрав 18 очок в шести матчах і займає перше місце в турнірній таблиці французького чемпіонату. «Ліон» з 8 набраними очками розташовується на дев'ятому місці. Чинним переможцем Ліги 1 є «Лілль».