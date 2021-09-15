Суддя відібрав у «Динамо» перемогу в Лізі чемпіонів

Кияни забили гол на останній доданій хвилині зустрічі, але після перегляду відоповтору взяття воріт скасували

Київське «Динамо» провело перший матч в груповому турнірі Ліги чемпіонів. На НСК «Олімпійський команда Мірчи Луческу зустрічалася з лідером чемпіонату Португалії «Бенфікою».

Як і передбачали букмекери, перевагою володіли гості. «Бенфіка» володіла м’ячем 70 відсотків ігрового часу. Як наслідок, створило досить нагод для взяття столичних воріт. В складі гостей дуже непогану гру провів нападник збірної України Роман Яремчук. Колишній киянин створив два небезпечних моменти. Проте на заваді йому став голкіпер «Динамо» Денис Бойко.

Воротар діяв дуже надійно. В поті чола працювали й захисники. Оборонялася вся команда, тому вперед київські футболісти вибігали нечасто. Коли ж доходили до штрафної гостей, то могли забивати. В першому таймі лише майстерність Влаходімоса врятувала ворота гостей після удару Шапаренка.

Фото: В'ячеслав Груздєв, «Главком»

По перерві міг забивати Вербич, але кульмінація наступила вже в додані арбітром Тейлором три хвилини зустрічі. Спочатку Шапаренко влучив у поперечину воріт, а голкіпер «Бенфіки» ще й вдало зіграв на добиванні. Кияни отримали право на кутовий удар. Після його подачі Гармаш зумів вивести на ударну позицію Шапаренка і той не залишив воротарю шансів.

Фото: В'ячеслав Груздєв, «Главком»

Радість, втім, була недовгою. Після перегляду відеоповтору гол було скасовано. Виявилося, що в положення «поза грою» раніше потрапив Денис Гармаш.

Прикро, але турнір тільки розпочався. і все ще попереду.

В іншому матчі нашої групи «Баварія» здолала на виїзді «Барселону» – 2:0.

Детальніше: Ліга чемпіонів. «Динамо» – «Бенфіка» – 0:0: онлайн матчу