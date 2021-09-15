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    Суддя відібрав у «Динамо» перемогу в Лізі чемпіонів

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    Денис Бойко кілька разів врятував киян від голу - Суддя відібрав у «Динамо» перемогу в Лізі чемпіонів
    Денис Бойко кілька разів врятував киян від голу
    Фото В'ячеслав Груздєв, «Главком»

    Кияни забили гол на останній доданій хвилині зустрічі, але після перегляду відоповтору взяття воріт скасували

    Київське «Динамо» провело перший матч в груповому турнірі Ліги чемпіонів. На НСК «Олімпійський команда Мірчи Луческу зустрічалася з лідером чемпіонату Португалії «Бенфікою».

    Як і передбачали букмекери, перевагою володіли гості. «Бенфіка» володіла м’ячем 70 відсотків ігрового часу. Як наслідок, створило досить нагод для взяття столичних воріт. В складі гостей дуже непогану гру провів нападник збірної України Роман Яремчук. Колишній киянин створив два небезпечних моменти. Проте на заваді йому став голкіпер «Динамо» Денис Бойко.

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    Воротар діяв дуже надійно. В поті чола працювали й захисники. Оборонялася вся команда, тому вперед київські футболісти вибігали нечасто. Коли ж доходили до штрафної гостей, то могли забивати. В першому таймі лише майстерність Влаходімоса врятувала ворота гостей після удару Шапаренка.

    Фото: В'ячеслав Груздєв, «Главком»
    Фото: В'ячеслав Груздєв, «Главком»

    По перерві міг забивати Вербич, але кульмінація наступила вже в додані арбітром Тейлором три хвилини зустрічі. Спочатку Шапаренко влучив у поперечину воріт, а голкіпер «Бенфіки» ще й вдало зіграв на добиванні. Кияни отримали право на кутовий удар. Після його подачі Гармаш зумів вивести на ударну позицію Шапаренка і той не залишив воротарю шансів.

    Фото: В'ячеслав Груздєв, «Главком»
    Фото: В'ячеслав Груздєв, «Главком»

    Радість, втім, була недовгою. Після перегляду відеоповтору гол було скасовано. Виявилося, що в положення «поза грою» раніше потрапив Денис Гармаш.

    Прикро, але турнір тільки розпочався. і все ще попереду.

    В іншому матчі нашої групи «Баварія» здолала на виїзді «Барселону» – 2:0.

    Детальніше: Ліга чемпіонів. «Динамо» – «Бенфіка» – 0:0: онлайн матчу

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Суддя відібрав у «Динамо» перемогу в Лізі чемпіонів