Тренер Кличка назвав причину поразок українця від Ф'юрі та Джошуа

В титульних поєдинках погано спрацювали тренери, які були біля рингу

Колишній тренер екс-чемпіона світу з боксу у важкій вазі Володимира Кличка Джеймс Алі Башир розповів, чому, на його думку, його підопічний поступився в поєдинках з Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Ф'юрі переміг Кличко одноголосним рішенням суддів у листопаді 2015 року, Джошуа переміг технічним нокаутом в 11-му раунді в квітні 2017 року.

«Ми обговорювали з Володимиром його бій з Ф'юрі. Він зрозумів, що робив неправильно. Справа була в його настрої, в тому, як працював його кут. Тренер – водій, боксер – машина. Тренер має говорити, що робити. Справа була в тому, як спрацював кут.

Я не думаю, що тоді його наздогнав вік. Питання було в неправильних установках в кутку від Джонатана Бенкса і Віталія Кличка. Не знаю, що було за фактом, але думаю, що справа була в тренерських установках.

Те ж саме сталося і в поєдинку з Ентоні Джошуа. Віталій Кличко тоді сказав Володимирові не добивати Джошуа після нокдауну, але Віталій не був тренером. Тренером Володимира був Бенкс. Він мав сказати Віталію: я тут тренер, говорити буду я.

Коли Володимир Кличко відправив Джошуа в нокдаун, я буквально чув, як Еммануель Стюард (покійний тренер Кличка) кричав зі своєї могили: «Іди за ним, йди за ним, йди за ним». Але поради зменшити обороти в тій ситуації могли піти на користь тільки молодому боксерові. Джошуа зміг зібратися. Володимир мав іти на добивання, йти ва-банк і віддати всього себе. Але Володимир його відпустив, і в якийсь момент бою Ентоні сказав Кличко, що нокаутує його», – наводить слова Башира «Чемпіонат».