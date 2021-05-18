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    Шевченко розповів про місію Малиновського й Зінченка

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    Руслан Малиновський і Олександр Зінченко - ключові гравці української збірної - Шевченко розповів про місію Малиновського й Зінченка
    Руслан Малиновський і Олександр Зінченко - ключові гравці української збірної
    Фото з відкритих джерел

    Головний тренер дуже задоволений, як півзахисники покращують імідж країни

    Андрій Шевченко розпочав тренувальний збір національної команди перед чемпіонатом Європи. В команді поки що відсутні півзахисник «Аталанти» Руслан Малиновський» та захисник «Манчестер Сіті Олександр Зінченко. Головний тренер розповів, що значить їхня гра для іміджу України.

    «Я спілкуюся з фахівцями, всі дуже задоволені, Руслан справді проводить відмінний сезон. Преса Італії пише дуже добре про Малиновського, він стає лідером команди. Всі від нього чекали в другому сезоні саме ось такої віддачі, може бути, десь початок сезону не вийшов у нього. Була травма, яка його турбувала. Але ось кінцівку він проводить чудово і яскраво, я радий за нього, тому що для України дуже важливо, коли наші гравці проводять дуже хороші сезони. Ті ж Зінченко і Малиновський – це імідж України, це підняття нашого престижу. Це дуже важливо, тому що нарешті і великі клуби і великі команди будуть звертати увагу на наших футболістів», – наводить слова Шевченка «Футбол 1».

    У нинішньому сезоні Малиновський провів 35 матчів в чемпіонаті Італії, забив вісім голів і зробив 12 результативних передач. На рахунку Олександра Зінченка 18 матчів за «Манчестер Сіті» в АПЛ, в яких він не відзначився результативними діями.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Олександр Зінченко Руслан Малиновський
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    Шевченко розповів про місію Малиновського й Зінченка