«Динамо» звернулося з проханням перенести матч за Суперкубок України

Провідні гравці команди не встигнуть відновити сили після Євро-2020

В календарі українських змагань з футболу можуть відбутися зміни. Сезон традиційно бере старт матчем за Суперкубок, але цього року гра між найсильнішими командами попереднього чемпіонату може відбутися восени. Як повідомляє Meta-ratings, київське «Динамо» звернулось в УПЛ з проханням розглянути можливість провести можливість за Суперкубок у вересні, мотивуючи своє звернення тим, що велика кількість гравців столичного клубу знаходиться в розташуванні національної збірної України і вони, на думку головного тренера киян Мірчі Луческу, не встигнуть належним чином підготуватися до сезону.

«До нас справді надійшло таке звернення від «Динамо»». Будемо думати і вирішувати, оскільки збірникам двох клубів-учасників цього матчу потрібно час на відновлення, – розповів виконавчий директор УПЛ Євген Дикий. – Однак про можливу дату у вересні говорити ще зарано. Рішення з цього питання буде прийматися пізніше».

Новий чемпіонат УПЛ згідно з календарем повинен стартувати 25 липня. Гра в чемпіонаті між «Шахтарем» і «Динамо» відбудеться 2 жовтня.