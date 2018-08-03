«Динамо» цікавиться колишнім форвардом іспанської «Севільї»



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Український футболіст Мар'ян Швед, який наразі належить «Карпатам», може переїхати у Київ

Київське «Динамо» зацікавлене у послугах 21-річного форварда львівських «Карпат» Мар'яна Шведа.

Мар'ян, син відомого у минулому форварда львів'ян Василя Шведа, у минулому році повернувся з дворічного «відрядження» в Іспанію.

Там він виступав за другу команду «Севільї» – «Севілью Атлетико», інформує «Динамомания».

До цього він встиг провести за «Карпати» лише дебютний сезон (12 матчів, два м'ячі) та був проданий «Севільї» за 1 млн євро (контракт на п’ять років).

Але на Піренейському півострові Мар’ян не заграв. До того ж він отримав серйозну травму. І наприкінці серпня минулого року повернувся у «Карпати», підписавши трирічний контракт.

У сезоні-2017/18 Швед зіграв за «зелено-білих» 18 матчів, забив шість м'ячів, отримав три попередження.

Швед народився 16 липня 1997 у Миколаєві, Львівська область. Вихованець академії львівських «Карпат».

За першу команду «Карпат» дебютував у березні 2015 року, вийшовши на поле у матчі Прем'єр-ліги проти донецького «Металурга».