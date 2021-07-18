«Динамо» переглядає гравця збірної Сенегалу

Діалло вдруге приїхав до Києва і намагається переконати тренерів у своїй унікальності

Півзахисник молодіжної збірної Сенегалу Самба Діалло проходить перегляд у молодіжній команді київського «Динамо». Він уже встиг взяти участь у контрольному матчі столичної команди проти ровесників з чернігівської «Десни». Кияни поступилися – 1:2.

Самба мав кілька нагод відзначитися, але не зумів їх реалізувати.

18-річний гравець навесні вже приїжджав до табору киян, однак через хворобу не справив враження на тренерів.

Тим часом основна команда проводить збори в Швейцарії, і вчора зазнала першої поразки у міжсезоння. «Динамо» поступилося французькій «Ніцці» - 1:2.

Футболіст збірної України став гравцем французького клубу.