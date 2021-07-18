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    «Динамо» переглядає гравця збірної Сенегалу

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    Самба Діалло діє на фланзі - «Динамо» переглядає гравця збірної Сенегалу
    Самба Діалло діє на фланзі
    Фото з відкритих джерел

    Діалло вдруге приїхав до Києва і намагається переконати тренерів у своїй унікальності

    Півзахисник молодіжної збірної Сенегалу Самба Діалло проходить перегляд у молодіжній команді київського «Динамо». Він уже встиг взяти участь у контрольному матчі столичної команди проти ровесників з чернігівської «Десни». Кияни поступилися – 1:2.

    Самба мав кілька нагод відзначитися, але не зумів їх реалізувати.

    18-річний гравець навесні вже приїжджав до табору киян, однак через хворобу не справив враження на тренерів.

    Тим часом основна команда проводить збори в Швейцарії, і вчора зазнала першої поразки у міжсезоння. «Динамо» поступилося французькій «Ніцці» - 1:2.

    Футболіст збірної України став гравцем французького клубу.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» переглядає гравця збірної Сенегалу