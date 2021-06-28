«Динамо» підхопило на збір найкращого бомбардира чемпіонату України

Владислав Кулач вилетів з киянами на збір до Швейцарії

Київське «Динамо» відправилося на перший тренувальний збір. Він пройде у Швейцарії без провідних гравців, які завтра, в 1/8 фіналу Євро-2020, зіграють проти Швеції.

Мірча Луческу взяв на збори 29 футболістів. До їх числа увійшов і найкращий бомбардир минулого чемпіонату з полтавської «Ворскли» Владислав Кулач.

Воротарі: Бойко, Ігнатенко, Кучерук, Моргун;

Захисники: Сирота, Сідклей, Шабанов, Дубінчак, Біловар, Вівчаренко, Кравченко, Скорко;

Півзахисники: Буяльський, Гармаш, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Лєднєв, Вербич, Цитаїшвілі, Бражко, В.Волошин, Н.Волошин, Коробенко, Антюх;

Нападники: Супряга, Родрігес, Ванат, Кулач.

На зборі заплановано проведення чотирьох контрольних матчів:

1 липня. «Динамо» – «Базель» (Швейцарія). Веве, 20:00

3 липня. «Динамо» – «Лозанна» (Швейцарія). Лозанна, 16:00

5 липня. Суперник уточнюється.

7 липня. «Динамо» – «Люцерн» (Швейцарія). Люцерн, 17:00