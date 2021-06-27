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    Збірну Угорщини зустріли на батьківщині як переможців Євро

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    Збірну Угорщини зустріли на батьківщині як переможців Євро
    Фото з відкритих джерел

    За те, що команда билася в кожному матчі, фанати віддячили яскравим перфомансом

    Команда Угорщини зайняла останнє місце в «групі смерті» на Євро-2020. У компанії з Францією, Німеччиною і Португалією вона зайняла останнє місце і в плей-оф не пройшла. Втім, це не завадило вболівальникам влаштувати яскравий перфоманс для національної збірної. На площі їх зібралися тисячі. Вони довели, що команда – це не тільки футболісти. Це фанати і гравці разом.

    Збірна України 29 червня зіграє матч 1/8 фіналу проти команди Швеції. Зустріч відбудеться на стадіоні в Глазго. Початок – о 22:00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Збірну Угорщини зустріли на батьківщині як переможців Євро